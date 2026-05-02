На каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2026 году: статистика Steam

Самой популярной видеокартой среди пользователей Steam все еще остается GeForce RTX 3060.

Valve опубликовала свежую статистику по оборудованию пользователей Steam по итогам апреля 2026 года. Эти данные в первую очередь интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров планеты.

Самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060. Ее используют 4,15% игроков. Также высокой популярностью пользуется GeForce RTX 4060, которая установлена в 4,05% ПК. Следом расположились ноутбучная RTX 4060 с 3,98% и RTX 3050 с 3,71%.

Меж тем видеокарты GeForce RTX 50 становятся все популярнее у геймеров. RTX 5070, которую эксперты называют лучшей по соотношению мощности к цене, установлена в 2,71% игровых ПК и замыкает топ-5. Помимо этого популярностью пользуется RTX 5060.

Процессоры с шестью ядрами являются самыми распространенными (29,51%) среди игроков в Steam. На втором месте 8-ядерные (26,78%), а на третьем 4-ядерные (12,37%). Чипы Intel установлены в 54, 81%, а процессоры от AMD используются в 45,19% ПК.

По ОЗУ распределение следующее: 8 ГБ (7,66%), 16 ГБ (40%), 32 ГБ (37,55%). Windows 11 остается самой популярной операционной системой. Ее используют 67,74% геймеров. "Десятка" при это продолжает терять пользовательскую базу – 25,63%. Также чаще всего пользователи Steam выбирают разрешение 1080p (52,21%)

Более подробно изучить новые данные можно по ссылке. Самая популярная ПК-сборка сегодня выглядит так:

Ранее появилась информация, что Nvidia отложила релиз новой GeForce RTX 5000 и возвращает в продажу RTX 3060 на 12 ГБ. Ожидается, что "перезапуск" состоятся уже в следующем месяце.

Меж тем корпорация AMD к 10-летию платформы AM4 готовит возвращение хитового процессора Ryzen 7 5800X3D. Характеристики якобы оставят без изменений, а выпустят "новинку" во втором квартале 2026 года.

