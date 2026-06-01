'Новая эра ПК': Nvidia представила суперчип, объединяющий процессор и видеокарту

Nvidia официально представила RTX Spark – линейку топовых ARM‑чипов, предназначенных для Windows‑ноутбуков и мини-ПК. Корпорация обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

Флагманская конфигурация RTX Spark включает 20‑ядерный CPU Grace (10+10), созданный совместно с MediaTek, и графику Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и тензорными ядрами 5-го поколения с поддержкой FP4. Чип поддерживает до 128 ГБ ОЗУ LPDDR5X, но базовый минимум – 16 ГБ.

Главная особенность RTX Spark – это то, что он, по сути, заменяет отдельную видеокарту. Nvidia утверждает, что производительности встроенной графики хватит для рендеринга 3D-сцены объемом 90 ГБ, монтажа 12K-видео и более 100 FPS в разрешении 1440p в AAA‑играх с включенным рейтрейсингом. И все это на ноутбуке толщиной 14 мм, без подключения к источнику питания.

Nvidia заявляет о глубокой интеграции RTX Spark с профессиональным софтом: Adobe оптимизирует Photoshop и Premiere, поддержку получат Blender, DaVinci Resolve, Cinema 4D и другие популярные приложения. Также компания делает большую ставку на ИИ. По ее словам, это идеальный вариант для запуска мощных локальных LLM.

Чип построен на Arm-архитектуре, как решения Apple и Qualcomm, поэтому старые Windows-приложения для x86 будут запускаться через эмуляцию. Но Nvidia уверяет, что Microsoft уже в достаточной степени подготовила Windows и эмулятор Prism для новой платформы.

Одним из первых флагманов на RTX Spark станет 15-дюймовый Microsoft Surface Laptop Ultra. В продажу он должен поступить этой осенью. Кроме того, в разработке находятся более 30 моделей ноутбуков и 10 настольных ПК от Acer, Asus, Dell, Gigabyte и других лидеров рынка. О ценах пока не говорят.

Поскольку RTX Spark нельзя использовать вместе с дискретными видеокартами, в классических игровых ПК эти процессоры не появятся. Возможность применения в портативных консолях Nvidia пока не комментирует.

Согласно свежему отчету, Nvidia захватила почти весь рынок видеокарт: более 94% GPU, которые продаются для настольных компьютеров, поставляются именно Team Green. Доля AMD упала до 5%, а продажи Intel оказались фактически нулевыми.

Также Nvidia подтвердила, что больше не собирается снижать цены на старые видеокарты. Спрос на GPU сегодня настолько огромный, что даже модели 5-летней давности продолжают стремительно дорожать, но их все равно раскупают.

