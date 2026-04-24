Пользователей призвали избегать покупки нового процессора от AMD

Первый чип с двойной технологией 3D V-Cache ожидаемо оказался мощным, но не настолько, чтобы оправдать ценник в 900 долларов.

В день старта продаж новенького 16-ядерного процессора Ryzen 9950X3D2 блогеры и журналисты опубликовали негативные обзоры, в которых призвали пользователей избегать покупки новинки от AMD.

Большинство обозревателей сошлось во мнении, что новинка получилась очень мощной, но "совершенно бессмысленной". Дополнительный объем L3-кэша практически не повлиял на производительность в большинстве тестируемых игр.

Автор канала Hardware Unboxed заметил прирост производительности лишь в паре игр вроде Dragon's Dogma 2 и Baldur's Gate 3 – разница с обычным Ryzen 9 9950X3D в этих проектах составила около 4–5% в пользу новинки. В рабочих задачах ситуация схожая: новый процессор опережает 9950X3D примерно на 1–9%.

Такой прирост мог бы оправдать существование нового флагмана, если бы не ценник в 900 долларов, что почти на 40% дороже предшественника. При этом новинка еще потребляет на 30% больше энергии и греется на 24% сильнее, чем вариант без двойного 3D-кэша. По мнению экспертов, Ryzen 9950X3D2 стоил бы своих денег только при цене около $600.

В итоге блогеры делают вывод, что геймерам лучше приобрести куда более доступный Ryzen 9800X3D, который стоит около 450 долларов. А для рабочих задач отлично подходит свежий Core Ultra 7 270K с ценником в 300–350 долларов.

Ryzen 9 9950X3D2 поступил в продажу 22 апреля с рекомендованной ценой в 999 долларов. Главная особенность модели кроется в конструкции: впервые в потребительском сегменте AMD разместила кристаллы 3D V-Cache на обоих чиплетах одновременно, что дало суммарный объем кэш-памяти L3 192 МБ.

Ранее стало известно, что "ИИ-бум" добрался и до процессоров. За последний месяц цены на потребительские процессоры выросли на 5–10%, а серверные решения подорожали на 10–20%. Эксперты прогнозируют несколько волн подорожаний, который продлится вплоть до 2027 году.

