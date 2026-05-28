В Windows 11 появилась функция повышения производительности: как ее включить

Приложения и элементы интерфейса Windows будут открываться до 70% быстрее.

Microsoft начала распространять новую функцию Low Latency Profile, которая заметно ускоряет запуск приложений и повышает отзывчивость Windows 11. Новинка появилась в необязательном майском обновлении KB5089573.

Компания заявляет, что свежее обновление ускоряет работу меню "Пуск", поиска и центра уведомлений. В основе функции лежит кратковременное повышение частоты процессора при запуске приложений или открытии системных меню.

Согласно внутренним тестам Microsoft приложения Outlook и Edge начали открываться быстрее примерно на 40%, а системные элементы Windows – до 70%. При этом влияние на нагрев и расход заряда аккумулятора минимально, так как ускорение длится всего несколько секунд.

Актуальное обновление также улучшает стабильность системы и снижает количество микролагов и подтормаживаний в интерфейсе, включая анимации, контекстные меню и работу Проводника.

Чтобы функция повышения производительности заработала, необходимо установить майское обновление KB5089573, которое предназначено для Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Установить его можно вручную через раздел "Центр обновления Windows", выбрав необязательные обновления.

Ранее Microsoft пообещала, что вскоре пользователи смогут перезапускать и отключать ПК без обновления Windows 11. Теперь по умолчанию всегда будут кнопки "Перезапустить" и "Выключить" без установки апдейта. Также разработчики разрешат делать бесконечную паузу на установку обновления.

УНИАН уже писал, что Windows 11 резко набирает опулярность среди украинских пользователей. В апреле 2026 года Windows 11 впервые преодолела отметку в 60% рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

