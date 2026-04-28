'Дьявол носит Прада 2' и 'Монти Пайтон и Священный Грааль': главные кинопремьеры этой недели

Главная новинка в кинотеатрах Украины на этой неделе – фэшн-комедия "Дьявол носит Прада 2", которая возвращает на большие экраны героинь Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант после 20-летнего перерыва.

Также украинские киноманы смогут посмотреть классику мировой комедии – легендарный "Монти Пайтон и Священный Грааль".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет детская анимационная приключенческая комедия "В чужой шкуре".

Дьявол носит Прада 2

The Devil Wears Prada 2 (США, 2026, комедия/драма)

Спустя 20 лет после выхода уже культовой фэшн-комедии "Дьявол носит Прада", руководительница влиятельного модного журнала "Подиум" Миранда Пристли пытается спасти свою карьеру, сталкиваясь с вызовами современности и борьбой за рекламные бюджеты на фоне упадка печатных СМИ. Параллельно ей приходится противостоять Эмили Чарлтон – своей бывшей ассистентке, которая теперь представляет модный дом Dior. Тем временем еще одна бывшая ассистентка Пристли и в прошлом конкурентка Чарлтон – Андреа "Энди" Сакс, которая за эти годы построила себе карьеру в "серьезной журналистике", получает интересное предложение, которое повлияет на них всех.

В сиквеле к главным ролям вернулись основные исполнители главных ролей – Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Смерть ей к лицу", "Часы", "Мамма Миа!", "Железная леди", "Не смотрите вверх"), Энн Хэтэуэй ("Дневники принцессы", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар", "Отверженные", "Одиссея"), Эмили Блант ("Сикарио", "Тихое место", "Оппенгеймер", "Каскадер", "Крушащая машина", "День истины") и Стэнли Туччи ("Терминал", "Милые кости", "Бурлеск", "Первый мститель", "Конклав", франшиза "Голодные игры").

Среди новых имен в касте – Кеннет Брана ("Гарри Поттер и Тайная комната", "Операция "Валькирия", "Дюнкерк", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Тенет"), Джастин Теру ("Американский психопат", "Малхолленд Драйв", "Ангелы Чарли: Только вперед", "Битлджус Битлджус") и Люси Лью (франшизы "Убить Билла", "Ангелы Чарли", сериал "Элементарно").

Кроме того, в фильме будет много камео звезд – от Леди Гаги до Донателлы Версаче.

Режиссером выступил американец Дэвид Франкель, который также снял первую часть. Кроме того, на его счету такие фильмы, как "Марли и я", "Великий год" и "Скрытая красота", а также сериалы "Антураж", "Рим", "Манифест", "Утреннее шоу" и "Иррациональный".

Монти Пайтон и Священный Грааль

Monty Python and the Holy Grail (Великобритания, 1975, абсурдистская комедия/приключения)

Некоторые критики называют этот фильм лучшей комедией всех времен и утверждают, что он навсегда изменил каноны жанра. Лента в пародийной форме обыгрывает легенду о короле Артуре и его путешествии в поисках Священного Грааля, во время которого он вместе со своими друзьями попадает в различные абсурдные приключения, высмеивающие как средневековую, так и современную жизнь.

Создала фильм британская комедийная труппа "Монти Пайтон", в состав которой входили Грэм Чепмен, Джон Клиз, Эрик Айдл, Майкл Пэлин, Терри Джонс и Терри Гиллиам. Последний позже, отделившись от группы, реализовал свой талант как режиссер, сняв такие фильмы, как "Бразилия", "12 обезьян", "Король-рыбак", "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", "Братья Гримм", "Имаджинариум доктора Парнаса", "Человек, убивший Дон Кихота" и многие другие.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 92% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 8,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

В украинский прокат, спустя 51 год после выхода впервые на экраны, фильм привез комик Василий Байдак – это уже его второе сотрудничество с "Артхаус Трафик" после прошлогодней "Голубой тропы".

При этом киноманы впервые смогут увидеть картину в официальной украинской озвучке – кроме самого Байдака, к проекту присоединились многие другие известные украинские комики, актеры и музыканты: Сергей Чирков, Свят Загайкевич, Костя Трембовецкий, Артем Дамницкий, Дядя Жора, Иван Люленов, Альберт Цукренко (ХЗВ), Иван Ищенко (BRYKULETS) и Павел Гоц (NAZVA).

В чужой шкуре

Swapped (США, 2026, комедия/приключения/анимация)

По сюжету этого анимационного фильма для самых маленьких зрителей крошечное лесное существо и величественная птица неожиданно меняются телами и вынуждены держаться вместе, чтобы пережить самое удивительное приключение в своей жизни.

В оригинальной версии главных героев мультфильма озвучили Майкл Б. Джордан ("Грешники", "Черная пантера", франшиза "Крид") и Джуно Темпл ("Ведьма", "Веном: Последний танец", сериалы "Тэд Лассо", "Фарго").

Снял картину американский режиссер Натан Грено, наиболее известный работой над мультфильмом "Запутанная история" 2010 года для Walt Disney Animation Studios. В целом же, начиная с 1998 года, он работал на различных должностях над более чем десятком анимационных фильмов "Диснея", среди которых "Мулан", "Зверополис", "Моана" и "Холодное сердце".

Фильм станет доступен на Netflix с 1 мая 2026 года.

