'Все в туалетах спрашивают, что он сказал': Фицо о реакции Брюсселя на встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у европейских политиков неоднозначное отношение к его встречам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он пожаловался, что в Брюсселе ему постоянно предъявляют претензии по поводу этих встреч и рассказывают, почему он не должен встречаться с Путиным. Однако при этом в неофициальной обстановке пытаются узнать подробности этих разговоров.

"Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с Путиным, все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал. Так почему бы им тоже не пойти и не пообщаться с ним?", - заявил Фицо.

Видео дня

Он также раскритиковал ООН, назвав ее "посмешищем". По словам Фицо, Организация Объединенных Наций должна была обеспечивать мир и применять военную силу там, где это необходимо для его поддержания, но сегодня это далеко от действительности.

"Сегодня ООН – посмешище. Кто остановит американцев в Ираке? Кто остановит Россию на Украине? Кто остановит американцев в Иране? Кто остановит американцев, например, в Венесуэле?", - отметил Фицо.

Фицо и Россия

Ранее польское агентство PAP сообщало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается лететь в Москву на 9 мая через Польшу после отказа стран Балтии пропустить его самолет через свое воздушное пространство. В Кремле уже подтвердили присутствие словацкого премьера на военном параде.

А На саммите ЕС премьер-министр Польши Дональд Туск потроллил Фицо за его связи с Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: