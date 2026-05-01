Эпоха тостеров в прошлом: почему популярное устройство массово выбрасывают из кухонь

Традиционный для многих ритуал приготовления гренков в классическом тостере уходит в прошлое. Современные хозяева все чаще отправляют этот прибор на дальние полки или вообще на свалку, пишет издание Newsweek.ro.
Как говорится в материале, главный враг тостера сегодня – это каждый свободный сантиметр столешницы. В современных квартирах, особенно с открытой планировкой, загромождать кухню десятком различных приборов считается дурным тоном. На смену пришла философия "один вместо трех". Зачем держать отдельную коробку только для хлеба, если существуют тостеры и аэрофритюрницы? Эти гаджеты не просто жарят гренки – они запекают, разогревают и готовят полноценные обеды, занимая то же самое место.
Оказывается, привычный тостер проигрывает даже в качестве. Ростерные печи благодаря верхним и нижним нагревательным элементам обеспечивают идеально равномерное прожаривание. Более того, через прозрачное стекло вы можете лично контролировать степень "румяности", чего не скажешь о закрытых слотах классического прибора. А в аэрофритюрницах быстрая циркуляция горячего воздуха создает ту самую желанную хрустящую корочку вообще без использования масла.
Интересно, что, несмотря на "изгнание" из дизайнерских кухонь, мировой рынок тостеров все еще инерционно растет – к 2025 году его стоимость достигнет около 4,27 миллиарда долларов. Однако эксперты по организации пространства и ведущие дизайнеры непреклонны: оправдать присутствие такого "узкопрофильного" гостя на современной кухне становится все труднее.
Эстетика, функциональность и эффективность теперь идут рука об руку. Классический тостер, возможно, не исчезнет с прилавков магазинов завтра, но он окончательно утратил статус "короля завтраков".
