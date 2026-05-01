Разбираемся, какие выплаты военным гарантированы и на какие суммы они могут рассчитывать.

Военнослужащие ВСУ имеют право на широкий спектр выплат - от "боевых" и "окопных" до больничных в случае ранения и компенсаций при инвалидности. Размер выплат зависит от условий службы, выполняемых задач, выслуги и других факторов. О том, какие выплаты можно получить военнослужащим, как формируются суммы и что делать в случае задержек, рассказала адвокат.

Какие выплаты положены военным в Украине

Как пояснила в комментарии УНИАН адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, когда человек проходит службу в армии, ему в первую очередь предусмотрена выплата денежного обеспечения.

Видео дня

Также бойцы ВСУ, служащие в условиях военного положения, имеют право на получение:

вознаграждения за участие в боевых действиях или приравненных к ним операциях (выплаты в зоне боевых действий);

или приравненных к ним операциях (выплаты в зоне боевых действий); пособия на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов (размер обеих выплат - месячное денежное содержание) - раз в год;

и на решение социально-бытовых вопросов (размер обеих выплат - месячное денежное содержание) - раз в год; так называемых "подъемных" - если человек переезжает из одной местности в другую в связи со служебной необходимостью, ей выплачивается оклад, а также по половине оклада на каждого следующего члена семьи (например, если семья состоит из 3 человек, военнослужащему должны выплатить два оклада "подъемных", чтобы обеспечить переезд);

- если человек переезжает из одной местности в другую в связи со служебной необходимостью, ей выплачивается оклад, а также по половине оклада на каждого следующего члена семьи (например, если семья состоит из 3 человек, военнослужащему должны выплатить два оклада "подъемных", чтобы обеспечить переезд); больничных - если человек находится на лечении из-за травмы, ранения или контузии, полученной при защите Родины, ему выплачивают 100 тыс. грн в месяц, пропорционально времени лечения (например, при лечении в течение недели он должен получить четверть от этой суммы, то есть 25 тыс. грн);

- если человек находится на лечении из-за травмы, ранения или контузии, полученной при защите Родины, ему выплачивают 100 тыс. грн в месяц, пропорционально времени лечения (например, при лечении в течение недели он должен получить четверть от этой суммы, то есть 25 тыс. грн); так называемых "окопных" выплат - их начисляют, если военнослужащий находится на "нуле" более 30 дней, в таком случае он имеет право получить не только 100 тыс. грн "боевых", но и дополнительно 70 тыс. грн "окопных";

выплат - их начисляют, если военнослужащий находится на "нуле" более 30 дней, в таком случае он имеет право получить не только 100 тыс. грн "боевых", но и дополнительно 70 тыс. грн "окопных"; единовременную денежную помощь при увольнении со службы - размер выплаты зависит от причины увольнения, выслуги лет, а также от того, служила ли человек по контракту или была мобилизована.

В последнем случае, говорит эксперт, если речь идет о мобилизованном, то ему при увольнении выплачивается по 4% от суммы денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% от суммы денежного обеспечения. То есть, если военнослужащий прослужил год, он должен получить 48% от суммы денежного обеспечения.

Контрактникам выплачивают 25% или 50% от суммы денежного довольствия за каждый год службы. Например, если контрактник увольняется по состоянию здоровья или в связи с истечением срока контракта и прослужил более 10 лет, ему должны выплатить 50% за каждый год службы.

Если же человек увольняется по собственному желанию, ему могут выплатить 25% от суммы денежного довольствия за каждый год службы.

Выплаты военным 2026 при инвалидности и дополнительные компенсации

Кроме того, предусмотрены выплаты, если военнослужащий получил инвалидность во время защиты Родины. Сумма зависит от группы инвалидности:

I группа - более 1,3 млн грн;

II группа - около 1 млн грн;

III группа - более 800 тыс. грн.

Кроме того, могут назначаться выплаты за небоевое ранение - от 200 до 400 тыс. грн.

Если говорить о военных пенсионерах, то они, кроме пенсии, могут получать доплаты за статус участника боевых действий (около 500 грн в месяц) и за инвалидность, полученную во время войны (+25% к размеру пенсии).

Боевые выплаты военнослужащим - от чего зависит размер

Как пояснила адвокат, размер "боевых" напрямую зависит от того, в какой зоне находится военнослужащий, и регулируется постановлением Кабмина №168:

те военнослужащие, которые находятся на временно оккупированной территории, на территории, расположенной между позициями Сил обороны и позициями войск РФ, на линии проведения мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, имеют право получать 100 тыс. грн "боевых" (они выплачиваются пропорционально времени выполнения задач);

на временно оккупированной территории, на территории, расположенной между позициями Сил обороны и позициями войск РФ, на линии проведения мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, имеют право получать 100 тыс. грн "боевых" (они выплачиваются пропорционально времени выполнения задач); если военнослужащие ведут боевые действия на линии соприкосновения на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления (контратаки, контрнаступления) - тогда они получают 50 тыс. грн доплаты;

на линии соприкосновения на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления (контратаки, контрнаступления) - тогда они получают 50 тыс. грн доплаты; военнослужащие, привлеченные к выполнению боевых или специальных задач в период проведения мероприятий, необходимых для обороны Украины и защиты населения, интересов нашей страны в связи с военной агрессией РФ, ежемесячно дополнительно могут получать 30 тыс. грн.

"Обычно доплаты в размере 30 тыс. грн начисляются быстрее, потому что на практике часто военнослужащие служат в части, задачи которой совпадают с теми, за которые предусмотрены дополнительные выплаты, и поэтому регулярно получают такую сумму. Если же речь идет о доплатах в размере 100 тыс. грн и 50 тыс. грн, то суммы зависят от количества дней, которые военнослужащие находились в соответствующих зонах. Например, если военные в течение месяца находились на "нуле", то после подачи документов в лучшем случае могут получить "боевые" в конце следующего месяца", - говорит Воронкова.

Сколько составляет зарплата военных в Украине 2026

Минимальное денежное обеспечение военнослужащего составляет 20 130 грн, при этом максимальная сумма не ограничена.

Размер выплаты зависит, в частности, от того, в каком ведомстве проходит службу военнослужащий, какая у него должность, звание, выслуга лет и особенности прохождения службы. Если выслуги лет немного, то наибольшее влияние на размер денежного обеспечения оказывает именно должность. В каждом ведомстве действует своя тарифная сетка, поэтому зарплаты защитников в разных ведомствах могут отличаться.

Что делать, если задерживают выплаты военным

Если выплаты задерживаются, адвокат советует прежде всего обратиться в финансовый отдел воинской части и уточнить, идет ли речь о временной задержке на несколько недель или возникли какие-то проблемы. Если это просто задержка, остается дождаться начисления средств.

"Если же выясняется, что воинская часть не подала документы на начисление выплат, необходимо разбираться, поскольку чем больше времени проходит с момента участия в событиях, за которые предусмотрены доплаты, тем сложнее будет доказать право на получение средств", - советует эксперт.

В случае непредставления документов военнослужащему следует написать рапорт на имя командира с просьбой выплатить денежное вознаграждение в связи с участием в боевых действиях за определенный период.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

