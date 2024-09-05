В Warner Bros решили не держать интригу и официально подтвердили, что Hogwarts Legacy 2 находится в разработке.

Слухи о создании второй части Hogwarts Legacy, которые "ходили" с прошлого года, подтвердились. Гуннар Виденфельс, занимающий должность финансового директора Warner Bros. Discovery официально подтвердил, что Hogwarts Legacy 2 находится в разработке.

Над проектом начали работать еще весной 2023-го, сразу после того, как стало понятно, что Hogwarts Legacy стала бестселлером на всех платформах. Сиквел должен стать еще популярнее и является "одним из главных приоритетов" для компании на ближайшие годы, подчеркнул Виденфельс.

Однако на скорый выход рассчитывать не приходится. Ждать релиза Hogwarts Legacy 2 придется по крайней мере несколько лет. Точную или даже примерную дату выхода в руководства Warner Bros называть не стали.

Напомним, Hogwarts Legacy отправляет игроков в Хогвартс образца 1800-х годов. Главным героем игры стал пятикурсник, способный освоить древнюю магию. Вопреки скандалам и бойкотам в социальных сетях Hogwarts Legacy стала одним из главных релизов 2023 года и была продана тиражом более 22 млн копий.

Ходят слухи, что Warner Bros также работает над режиссерской версией первой части. Возможно, геймерам представят полноценное сюжетное дополнение, но официальной информации о ней пока нет.

Напомним, ранее студия Hangar 13 анонсировала новую "Мафию", которая станет приквелом для выпущенных ранее частей и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии 1900-х годов. Ждать не так долго: релиз в 2025 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Также в сети вновь говорят о Half-Life 3. Инсайдеры уверяют, что продолжение культовой серии таки увидит свет и продолжит сюжет Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. Выход ожидается примерно в 2026-м.

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