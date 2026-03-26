EGS раздает две игры бесплатно и навсегда, одна из них – с украинским переводом

Раздача продлится до вечера 2 апреля.

Наступил четверг, а это значит, что цифровой магазин Epic Games Store запустил очередную бесплатную раздачу игр. До вечера 2 апреля геймеры могут забрать сразу два интересных тайтла с положительными отзывами.

Havendock – уютный симулятор выживания посреди океана. Цель игры – превратить крошечный плот в процветающий город. Игрок начинает с вылавливания досок из океана, а заканчивает постройкой ракет и подводных ферм.

Игра относительно новая – вышла в апреле 2025 года. В Steam 82% из более 1400 тыс. отзывов – положительные. Также есть украинская локализация.

Hyper Echelon – игра, вдохновлена старыми вертикальными скролл-шутерами, но сделана на современный лад. Есть как сюжетный, так и два более аркадных режима. В Steam игру рекомендуют 88% игроков.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать Clone Drone in the Danger Zone – динамичный бит-эм-ап, где игроки управляют роботами-гладиаторами на арене.

В PS Store сегодня стартовала большая весенняя распродажа со скидками до 90%. В акции участвуют как новинки вроде Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II, так и хиты: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 5070 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение процессорам AMD, увеличилось.

Вас также могут заинтересовать новости: