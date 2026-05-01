Разбираемся, какие льготы для пенсионеров предусмотрены в Украине по закону.

Бесплатный проезд, скидки на коммуналку, лекарства по рецепту и надбавки к пенсии - в Украине предусмотрены определенные льготы для пенсионеров. Проблема в том, что многие о них просто не знают. Рассказываем, что положено и как оформить.

Льготы пенсионерам после 70 лет

Пенсионеры в Украине имеют право на возрастные надбавки к пенсии (так называемые льготы пенсионерам по старости). Доплата к пенсии по возрасту составляет:

после 70 лет - 300 гривен в месяц,

после 75 лет - 456 гривен,

после 80 лет - 570 гривен.

При этом условие одно: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен. Доплаты назначаются автоматически.

Первое повышение пенсии украинцев ждет после достижения 65-летнего возраста - пенсию поднимают до 3 758 гривен тем, чьи выплаты ниже этого уровня.

Льготы пенсионерам на проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) и в пригородных поездах при наличии пенсионного удостоверения или справки ПФУ (постановление Кабмина №354).

На проезд в маршрутках и такси льгота не распространяется.

Льготы для пенсионеров на коммунальные услуги

Также в Украине действуют льготы на электроэнергию для пенсионеров и льготы на газ пенсионерам - но только для отдельных категорий:

скидка 75% - для участников боевых действий (УБД) и членов их семей;

скидка 100% - для отдельных категорий ветеранов войны с инвалидностью;

скидка 50% - для членов семей погибших ветеранов.

Пенсионеры из сельской местности, которые работали в сферах образования, здравоохранения, культуры или фармацевтики не менее трех лет и продолжают жить в селе, имеют право на полную скидку на газ и твердое топливо.

Пенсионеры, которые не попадают в льготные категории, могут оформить жилищную субсидию через ПФУ - она рассчитывается индивидуально с учетом доходов семьи и покрывает часть расходов на коммуналку.

Льготы пенсионерам на лекарства

Пенсионеры имеют право на получение части лекарств по рецепту врача бесплатно или со скидкой в рамках программы "Доступні ліки".

Перечень препаратов и условия можно уточнить на сайте НСЗУ.

Налоговые льготы для пенсионеров и скидка на автострахование

Пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога в пределах установленных норм - для приусадебных участков, садов и огородов (статья 281.1 Налогового кодекса Украины).

Пенсионеры также имеют право на скидку 50% на ОСАГО (автогражданку), если автомобиль имеет двигатель до 2500 куб. см или является электромобилем мощностью до 100 кВт.

Льготы работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры также сохраняют право на бесплатный проезд и земельные льготы. Пенсионеры-предприниматели (ФОП) освобождены от уплаты единого социального взноса за себя.

Все льготы оформляются через Пенсионный фонд Украины - лично, через ЦНАП или онлайн на портале ПФУ. Субсидии на коммуналку также можно оформить через портал "Дія".

