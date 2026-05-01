Идеальные духи по дате рождения: какие ароматы подойдут именно вам

Специалисты убеждены, что сочетание определенных нот будет соответствовать вашей уникальной, космической сущности.

У каждого человека есть свои предпочтения в ароматах. При этом нумерологи считают, что ваш идеальный парфюм "скрыт" в вашей дате рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сочетание некоторых конкретных нот будет соответствовать вашей уникальной, космической сущности, убеждены специалисты. По мнению опытных нумерологов и астрологов, для каждой даты рождения существует свой характерный аромат. Подробнее об этом рассказывает ресурс Parade.

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа

Эти люди такие же яркие, как и их планета-покровительница, Солнце. Им идеально подойдет аромат, который производит смелое первое впечатление. Стоит обратить внимание на нотки цитруса и нероли, говорится в материале. Такие ароматы можно найти в парфюмах Lime Basil & Mandarin от Jo Malone или Chance Eau Fraîche от Chanel.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа

Идеальный аромат для рожденных в эти дни личностей – нежная роза и белый мускус. Эти люди обладают чувствительной душой и находятся под влиянием Луны, олицетворяющей интуитивную, древнюю мудрость. Специалисты говорят, что людям, рожденным в эти дни, подойдут ароматы, завораживающие сердце, такие как нежная роза и белый мускус. Найти их можно во флаконах Lancôme La Vie Est Belle или Gucci Bloom.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа

Те, кто появился на свет в вышеупомянутые дни, обычно обладают игривым духом, стремящимся к приключениям и развитию. Идеальными ароматами для этих людей станут духи Marc Jacobs Daisy. В то же время аромат от Versace Bright Crystal добавит тепла и побудит к дальнейшему развитию.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа

Если вы родились в один из этих дней, вероятно, вы – практичный человек, обладающий элегантностью вне времени. Под влиянием Урана, планеты инноваций, вы стремитесь создать долговечное наследие благодаря целеустремленным ценностям.

"Землистые ароматы сандалового дерева и ветивера отражают вашу элегантность. Стоит попробовать Le Labo Santal 33, или же вам может понравиться Tom Ford Sandalwood, который подчеркнет ваше уверенное присутствие в любой комнате", – пишет автор.

Рожденные 5, 14 или 23 числа

Те, кто родился в эти дни, живут ради острых ощущений и спонтанности. И это неудивительно, ведь ими управляет Меркурий – планета общения и живой любознательности. Эти люди любят быть всегда в движении. Их страстную натуру идеально подчеркнут пряные ароматы янтаря и кардамона. Стоит обратить внимание на Yves Saint Laurent Black Opium или Viktor & Rolf Spicebomb.

Рожденные 6, 15 или 24 числа

Эти личности живут под влиянием Венеры, планеты любви. Их даты рождения излучают изысканное очарование. Идеально дополнят магнетическую ауру этих личностей теплая ваниль и жасмин.

"Lancome Tresor или Chanel Coco Mademoiselle идеально подойдут к вашему очаровательному шарму, подчеркивая красоту во всем, что вы делаете", – добавляет ресурс.

Рожденные 7, 16 или 25 числа

Люди, рожденные в эти дни, излучают очаровательную загадочность и уверенность. Они живут под влиянием Нептуна, планеты высшего сознания, и обладают аналитическим складом ума. Его прекрасно дополняют насыщенные ароматы уду и темных цветов. Автор пишет, что аромат Black Orchid от Tom Ford будет резонировать с вашим интроспективным умом, а Replica Jazz Club от Maison Margiela подчеркнет вашу сдержанную элегантность.

Рожденные 8, 17 или 26 числа

Эти люди живут под влиянием Сатурна, планеты мудрости и стойкости. Они бессознательно привлекают к себе внимание, как только входят в комнату. Насыщенный янтарь дополнит вашу зрелую и уравновешенную энергию. В то же время аромат пачули подчеркнет амбициозность. Ресурс советует обратить внимание на духи Giorgio Armani Si или Thierry Mugler Angel.

Рожденные 9, 18 или 27 числа

Рожденные в эти дни люди всегда встанут на защиту тех, о ком заботятся. Они находятся под влиянием Марса, планеты, связанной с воинской честью и справедливостью. Им подойдут ароматы L’Eau d’Issey от Issey Miyake или Replica Flower Market от Maison Margiela.

