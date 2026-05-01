Сошел с рельсов поезд Киев-Ужгород, есть погибшие и травмированные

Пострадавших среди пассажиров нет, но погиб машинист поезда, который недавно вернулся с фронта и приступил к работе.

Поезд, следующий по маршруту Киев-Ужгород, сошел с рельсов после столкновения с автокраном, в результате которого двое человек погибли, есть пострадавшие.

О чрезвычайном происшествии сообщил журналист Виталий Глагола. "Около часа назад во Львовской области произошла серьезная авария с участием пассажирского поезда Киев-Ужгород", – написал он.

По предварительным данным, поезд столкнулся с автокраном при пересечении железнодорожного переезда в районе села Любинцы, недалеко от Стрыя.

В результате удара локомотив сошел с рельсов. Машинист и водитель автокрана погибли на месте. Помощник машиниста выжил, но получил тяжелые травмы.

Информации о травмированных пассажирах на данный момент нет.

"На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются", – добавил журналист.

В настоящее время "Укразализныця" также подтвердила факт аварии. Перевозчик отметил, что на Львовщине водитель автокрана проигнорировал правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запретные сигналы, и допустил столкновение с поездом.

"Наш машинист погиб на месте. Помощник машиниста – в больнице с тяжелыми травмами. Также госпитализирован водитель автокрана. Пассажиры не пострадали", - детализировал перевозчик.

В "Укрзализныце" также сообщили, что "погибший машинист – ветеран, вернувшийся с фронта и снова приступивший к работе".

Новости о других инцидентах

21 апреля грузовой автомобиль во Львовской области столкнулся с локомотивом поезда. Водитель грузовика "не заметил" исправную звуковую и световую сигнализацию на переезде и столкнулся с локомотивом поезда №64 Перемышль – Киев.

А 22 апреля у болгарско-турецкой границы погибли двое граждан Украины и еще 16 пострадали после того, как их автобус внезапно начал скатываться назад и въехал в группу людей, стоявших позади него.

Авария произошла на дороге недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию. В автобусе находились 37 пассажиров и два водителя, все граждане Украины. Он остановился после того, как у него закончилось топливо. Как только пассажиры вышли и собрались позади автобуса, он неожиданно начал двигаться задним ходом.

