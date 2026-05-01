'Вели себя ужасно': Трамп угрожает вывести войска еще из двух европейских стран

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск не только из Германии, но и еще из двух стран Европы - Италии и Испании – в качестве наказания за отсутствие поддержки США в войне в Иране. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме Трамп.

Так, на вопрос журналиста, рассматривает ли он вывод американских войск из Италии и Испании, Трамп ответил: "Возможно… Почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно – абсолютно ужасно".

При этом Трамп заявил, что решение о сокращении присутствия в Европе может быть принято уже в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что Америка пересматривает численность своих войск в Германии и в ближайшее время примет решение о возможном их сокращении.

Согласно данным Центра информации о военнослужащих Министерства обороны США (DMDC), по состоянию на декабрь 2025 года на зарубежных базах США в Европе находилось чуть более 68 тысяч военнослужащих. Более половины из них – около 36 400 – дислоцируются в Германии.

Трамп ссорится с Европой

В начале этой недели канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американские переговорщики подвергаются "унижению" со стороны руководства Ирана, ведь переговоры то прекращаются, то возобновляются, то затягиваются, поэтому нет никаких признаков того, что конфликт близится к концу. Трамп ответил Мерцу, подчеркнув, что тот "не знает, о чем говорит". Он также посоветовал Мерцу уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной и наведению порядка в своей стране.

Также ранее СМИ писали, что в Пентагоне обсуждают варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению США, не поддержали американские операции в Иране. Среди них – возможное отстранение Испании от альянса и пересмотр позиции США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова.

