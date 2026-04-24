Малоизвестный инди-проект возглавил список самых высокооцененных игр 2026 года

Критики хвалят игру за глубокий эмоциональный сюжет, великолепный визуальный стиль и атмосферный саундтрек.

Малоизвестная приключенческая игра, навеянная What Remains of Edith Finch и аниме-фильмами Макото Синкая, неожиданно вышла в лидеры 2026 года по оценкам критиков – и обошла даже самые обсуждаемые ААА-релизы. На это обратил внимание портал The Gamer.

OPUS: Prism Peak, вышедшая 16 апреля, возглавляет список самых высокооцененных релизов года на агрегаторе OpenCritic. Cредний рейтинг игры составляет 90 баллов на основе 23 рецензий, причем 96% критиков рекомендуют игру. Это выше, чем у Resident Evil Requiem и Pokopia.

Также новинка обошла другие высокооцененные, но менее заметные релизы вроде Hermit & Pig и Mewgenics.

Opus: Prism Peak – это атмосферное приключение, в центре которого находится уставший от жизни фотографа. Главный герой оказывается в загадочном мире и пытается найти дорогу домой, используя свои навыки съемки.

По сюжету он путешествует не один – его сопровождает маленькая девочка, потерявшая память, и вместе им предстоит разобраться в происходящем и найти путь обратно. Критики хвалят игру за глубокий эмоциональный сюжет, великолепный визуальный стиль (3D-аниме) и атмосферный саундтрек.

OPUS: Prism Peak доступна только на ПК и Nintendo Switch 2. В украинском Steam игра продается за 477 грн.

