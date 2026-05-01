Магнитная буря скоро закончится: ученые назвали дату (график)

Сегодня еще будет штормить.

В начале мая на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра возрастает из-за того, что к нагей планете повернулась корональная дыра на Солнце. Из-за этого сегодня ожидается слабая магнитная буря уровня G1, но на коротное время она может усилиться до уровня G2 - умеренная.

По прогнозу, штормить будет недолго. Уже ближе к концу дня ситуация нормализуется и в ближайшие дни новых возмущений не ожидается.

Учёные приблизились к разгадке магнитных бурь, обнаружив источник мощных процессов внутри Солнца. Исследование показало: ключевой "двигатель" вспышек и корональных выбросов находится на глубине около 200 тыс. км – в зоне тахоклины между радиационным слоем и конвективной оболочкой.

Именно здесь формируются сильные магнитные поля, которые затем проявляются как солнечные пятна и вспышки, влияющие на Землю. Долгое время спорили, где зарождается эта активность, но новые наблюдения подтвердили решающую роль глубинных слоёв.

Анализ также выявил потоки плазмы, образующие характерный "рисунок бабочки", связанный с 11-летним циклом пятен. При этом сигналы из недр доходят до поверхности с задержкой в несколько лет, что открывает возможности для более точного прогноза солнечной активности.

