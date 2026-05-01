20-градусное тепло мчится в Украину: известныйсиноптик порадовала прогнозом

Сегодня, 1 мая, будет еще переходным днем от холода к теплу, а уже на выходных в Украине ощутимо потеплеет. Такой прогноз на своей странице в Facebook обнародовала известная синоптик Наталья Диденко.

"Так что готовьте наконец-то что-то легче, ярче, светлее и, не побоюсь этого слова, с более короткими рукавами", – советует эксперт.

В помещениях, по ее словам, еще будет прохладно, а вот на улице 2-3 мая максимальная температура составит +12...+16 градусов, а на западе местами прогреется до +18...+22 градусов.

В Киеве на выходных также ощутимо потеплеет.

"А начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную", – порадовала Наталья Диденко.

Синоптик также обнародовала карту погоды на 5 мая, где видно, что в Киеве, в частности, потеплеет до +24 градусов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня местами на Левобережье и в Крыму еще пройдут слабые дожди.

Над нами все еще сохраняется холодная воздушная масса, и благодаря ночным прояснениям приземный слой воздуха будет интенсивно охлаждаться, поэтому синоптики предупреждают, что дневные максимумы будут находиться в прохладном диапазоне для этого времени года. Так, днем по всей стране ожидается от 8 до 13 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: