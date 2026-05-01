Как распознать глубокое выгорание у людей с высокой работоспособностью: перечислены 3 признака

Лобная доля – часть человеческого мозга, отвечающая за ваше высшее мышление, планирование, регулирование настроения и первая выходящая из строя под воздействием стресса.

Даже влиятельные, опытные и талантливые специалисты признаются, что им трудно оставаться продуктивными и уверенными в себе. Они привыкли к высоким достижениям и полному контролю над ситуацией. Многие из них воспринимают неудачи через призму своей острой самокритики, пишет Your Tango.

Издание отмечает, что борьба с выгоранием – это распространенное явление. По данным Американской психологической ассоциации, "почти 3 из 5 работников сообщили о негативных последствиях стресса, связанного с работой, в частности о потере интереса, мотивации или энергии, а также о снижении работоспособности".

"Мы все тратим гораздо больше энергии только на то, чтобы справиться с негативными и запутанными новостями, неопределенностью во всех сферах жизни и заботами о будущем. Мы переживаем самые разнообразные потери – от ежедневных разочарований до потери смысла жизни", – отмечает издание.

Задача вашего мозга заключается в том, чтобы принимать этот постоянный поток информации – постоянные изменения, потери, угрозы, конфликты, страхи и т. д. – и обрабатывать ее таким образом, чтобы придать ей смысл и обеспечить вам безопасность.

Издание объяснило, что благодаря своей конструкции, ставящей безопасность на первое место, ваша лобная доля – часть мозга, которая отвечает за ваше лучшее мышление, планирование, регулирование настроения, формирование перспективы, творчество и самоконтроль – первой выходит из строя под воздействием стресса или давления.

Издание рассказало о трех признаках глубокого выгорания, которые обычно незаметно подкрадываются к людям с высокой работоспособностью:

1. Люди обычно становятся несколько более склонными к осуждению

В исследовании взаимосвязи между самосостраданием и выгоранием было рассмотрено, как доброжелательное отношение к себе способствует повышению удовлетворенности работой, главным образом благодаря тому, что помогает предотвратить выгорание. Исследование также показало, что сотрудники, недавно устроившиеся на работу, а точнее менее 10 лет назад, обычно относятся к себе более доброжелательно, чем те, кто работает уже давно.

2. Они, как правило, нерешительны

Издание приводит пример, что человек не может решить, что приготовить на ужин, или тратит половину вечера, выбирая, что посмотреть.

"Лобная доля мозга – это ваш центр принятия решений, и когда ее энергия иссякает, вы экономно ее используете: решаете одни вопросы, а на других застреваете", – говорится в статье.

Исследования показали, что выгорание тесно связано с повышенным уровнем депрессии и тревоги. Сотрудники с высоким уровнем выгорания показали худшие результаты в тестах на память, внимание и исполнительные функции.

В то же время люди с более сильной поддержкой семьи сообщали о меньшем уровне выгорания. Однако поддержка семьи не предотвращала когнитивный спад, связанный с выгоранием.

3. Люди начинают видеть все в черно-белых тонах

Исследования показывают, что стресс или усталость по своей природе сужают вашу перспективу, делая мир более "да/нет", "хорошо/плохо".

"Ваш мозг пытается защитить вас, быстро оценивая информацию как угрозу или не угрозу. При этом теряется творческий потенциал лобной доли мозга и ее способность видеть связи между вещами и находить решения", – объясняет издание.

Отмечается, что вместо того, чтобы заставлять себя работать еще больше, стоит научиться сотрудничать со своим мозгом.

"Умейте распознавать едва заметные признаки усталости мозга и, вместо того чтобы осуждать себя за них, используйте их как информацию. Подобно индикатору заряда на вашем телефоне, это сигналы, которые указывают на то, что вам нужно перезарядиться. Начните с небольшого упражнения на самоосознание", – советует издание.

Ранее УНИАН сообщал, что люди с высоким IQ стараются избегать вещей, в которые большинство попадает, даже не задумываясь.

Также мы писали, что психологи утверждают, что у большинства умных людей есть одна общая проблема.

Вас также могут заинтересовать новости: