Эксперты назвали роковую ошибку при покупке телевизора, о которой молчат продавцы

В 2026 году при выборе нового монитора или телевизора многие по привычке продолжают обращать внимание на диагональ экрана, разрешение и бренд. Но эксперты отмечают, что есть один параметр, который стал критически важным и напрямую влияет на комфорт использования – это частота обновления экрана (refresh rate).

Частота обновления измеряется в герцах (Hz) и показывает, сколько раз в секунду изображение на экране обновляется. Именно этот параметр все чаще становится ключевым маркетинговым преимуществом современных дисплеев, особенно в моделях среднего и высокого класса, пишет BGR.

Долгое время стандартом для телевизоров и мониторов была частота экрана 60 Гц. Этот показатель до сих пор встречается в бюджетных устройствах и подходит для базовых задач: просмотра фильмов и сериалов, работы с документами и веб-серфинга.

Однако в современных условиях 60 Гц постепенно теряет актуальность. Новые модели все чаще предлагают 120 Гц, 144 Гц, 165 Гц и даже более высокие значения. Разница между ними становится заметной не только в играх, но и в повседневном использовании.

Эксперты предупреждают: покупка устройства с 60 Гц в 2026 году может быть ошибкой, особенно если вы планируете использовать его для игр, спорта или рассчитываете на долгосрочную перспективу.

Действительно ли разница между 60 Гц и 120 Гц имеет значение

Если вы планируете играть на мониторе или телевизоре, то высокая частота обновления становится крайне важной. Она обеспечивает более отзывчивое управление и может дать небольшое, но все же заметное преимущество над противниками, использующими стандартные 60 Гц.

Панели с частотой 120 Гц и выше уменьшают задержку отклика, за счет чего игры ощущаются более быстрыми и точными. Вдобавок, они снижают эффект разрыва изображения и уменьшают размытость в движении, делая картинку более плавной и комфортной для восприятия.

Даже если вы не геймер, высокая частота обновления тоже может быть полезна в некоторых профессиональных сферах. Например, видеомонтажеры и специалисты по моушн-дизайну часто работают с динамическим контентом, где плавность отображения помогает точнее оценивать движение и снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Интересный момент: разница в цене между 60 Гц и 120–144 Гц моделями часто минимальна или отсутствует вовсе. На рынке телевизоров можно найти 4K-модели с базовыми 60 Гц по сопоставимой цене с аналогами, которые поддерживают 120 Гц. Это делает выбор в пользу более высокой частоты обновления не только технологически, но и экономически оправданным.

Таким образом, в 2026 году покупка монитора или телевизора с частотой 60 Гц оправдана только в ограниченных сценариях – например, при минимальных требованиях к устройству. Во всех остальных случаях разумнее рассматривать модели с 120 Гц и выше.

Ранее эксперты назвали пять настроек, которые нужно изменить на мониторе прямо сейчас. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: