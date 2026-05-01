Из-за военного положения конкретные сроки окончания обучения следует уточнять в администрации школы.

Окончание учебного года в Украине в последние годы не имеет одной общей даты, поскольку на это влияет приближенность к линии фронта, форма обучения, а также решения руководства школ и местных властей. Поэтому прежде чем решать, когда будут выпускные в 2026 году, важно уточнить конкретные даты окончания учебы у представителей образовательного учреждения.

Когда последний звонок у 9 классов 2026 – примерные даты

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1003, школы могут продолжать образовательный процесс до 30 июня. Впрочем, это скорее крайний срок, который используют только в особых ситуациях. На самом же деле, большинство школ заканчивает учебу раньше, обычно до лета.

Соответственно, большинство школьников с 5 по 11 класс, скорее всего, закончат учиться в последние дни мая 2026 года, и мероприятия, посвященные последнему звонку, будут проходить 29–30 числа. Но в разных регионах и при разных условиях безопасности даты могут меняться.

Отдельно следует уточнить, что, хотя государственная итоговая аттестация для 9-х классов предусмотрена законодательством Украины, в 2026 году девятиклассники были освобождены от ДПА в связи с условиями военного времени.

А вот 11-классники, хотя и могут отмечать последний звонок в те же даты, фактически продолжат учебу и в июне, ведь им еще предстоит сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) и поступать в вузы.

В университетах Украины также нет единой даты окончания учебного года – каждый вуз самостоятельно формирует расписание. Как правило, лекции завершаются в мае, после чего начинается сессия. В среднем учебный год для студентов заканчивается в июне, хотя в зависимости от формата экзаменов он иногда может продолжаться и до начала июля.

Таким образом, узнать точно, когда последний звонок 2026 в Украине, можно у педагогов или администрации учебного заведения, однако ориентировочно он прозвучит в последних числах мая.

