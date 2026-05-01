Россия запретила ввоз терминалов Starlink

Запрет касается оборудования, не имеющего разрешения на использование частот, а оборудование Starlink ранее ввозилось в РФ нелегально через третьи страны.

Российское правительство приняло решение о запрете ввоза в страну иностранных спутниковых терминалов, в частности системы Starlink. Соответствующий документ подписали 29 апреля.

В постановлении указано, что отныне запрещен импорт "радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи", если они не имеют разрешения государственной комиссии по радиочастотам. Под эти критерии подпадают спутниковые терминалы, произведенные американской компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

Starlink на фронте

Система Starlink активно используется украинскими военными для связи на фронте в войне против РФ. В то же время известно, что российские подразделения также применяли эти терминалы, которые попадали в страну нелегально через третьи государства. В феврале значительная часть таких устройств на фронте перестала работать.

На фоне этого Россия продолжает развивать собственные альтернативы. В частности, в марте были выведены на орбиту спутники системы "Рассвет", которую в РФ позиционируют как аналог Starlink.

В то же время СМИ пишут, что российские оккупанты продолжают пользоваться интернетом на фронте благодаря Starlink, несмотря на блокировку терминалов. Журналисты издания "Верстка" провели расследование, чтобы выяснить, как терминалы попадают к врагу.

Журналистам удалось выяснить, что сначала граждане Украины регистрируют терминалы на себя, а затем по почте отправляют Starlink другому человеку в пределах страны для дальнейшей переправки в Москву через третьи страны.

