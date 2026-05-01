Их чуть не уничтожили ради шляпок: в Одесскую область прилетели изящные белые птицы (фото)

Эти пернатые – социальные птицы, вскоре они начнут гнездиться колониями.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели стаи малых чепур – когда-то всех этих изящных птиц едва не уничтожили из-за роскошного оперения для женских шляпок. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"Наступила тишина после громкого шума войны. На небольшом проливе между Тузловскими лиманами на рассвете собираются сотни цапель разных видов, среди которых больше всего малых белых цапель. Малая белая цапля (Egretta garzetta) – это изящная белая птица, которая является настоящим украшением водно-болотных угодий Украины, в частности в национальном парке "Тузловские лиманы", – отметил ученый.

В Одесскую область эти красивые птицы прилетели более недели назад небольшими группами. По словам исследователя, малые чепуры – социальные птицы, вскоре они начнут гнездиться колониями.

Основу их питания составляют мелкая рыба, лягушки, водные насекомые и ракообразные. Иногда цапли даже хватают маленьких ужиков, а сейчас они ловят атерину, которая мигрирует из моря в лиманы. В отличие от большой белой цапли, которая часто неподвижно ждет добычу, малая ведет себя активнее – часто "пробегает" по мелководью, взбивая лапами ил, чтобы выманить рыбу.

"В период брачных игр у малой белой чепуры на затылке появляется хохол из двух длинных белых перьев, а на спине – роскошное распушенное оперение (так называемые эгретки). В прошлом именно из-за этого оперения вид едва не истребили ради украшений для шляп, но благодаря своевременной защите вид постепенно восстановился", – рассказал Русев.

Напомним, в Одесской области зафиксировали редкую птицу – краснокнижную желтую цаплю. Жёлтая цапля – одна из самых изящных и загадочных обитательниц наших водно-болотных угодий. Она является перелетной птицей и зимует в Африке, возвращаясь в Украину обычно в апреле или в начале мая.

По словам исследователя, эта птица ведет скрытный образ жизни, а ее внешность и привычки заслуживают особого внимания. Желтую цаплю часто называют "невидимкой" – когда она неподвижно стоит в зарослях камыша, ее охристо-желтая окраска идеально сливается с сухой растительностью. Птица – настоящий стратег, она может часами стоять неподвижно, ожидая добычу, или же медленно подкрадываться, прижав тело к воде.

