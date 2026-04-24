Пользователь Steam собрал библиотеку из более 40 000 игр: сколько это стоит

Ни на консолях, ни в других цифровых магазинах вроде EGS или GOG подобные экстремальные коллекции практически не встречаются.

Сервис Valve продолжает удивлять масштабами своей аудитории: по новым данным, на платформе Steam уже как минимум 120 человек владеют библиотеками из 20 000 и более игр.

Согласно статистике SteamDB, настоящие "киты" коллекционирования пошли еще дальше. Трое пользователей сумели собрать более 40 000 игр каждый.

Самая крупная коллекция в рейтинге – у пользователя под ником Sonix. В сентябре прошлого года он первым получил значок за 40 000 игр в Steam, а теперь его библиотека выросла еще на 3000 проектов и по текущим ценам оценивается почти в $750 000 (около 33 млн грн).

При этом важно понимать, что реальная сумма затрат, скорее всего, заметно ниже – благодаря постоянным распродажам, бандлам и раздачам, которыми славится Steam.

Несмотря на внушительный размер библиотеки, основной геймерский стаж Sonix набил в Counter-Strike 2, Dota 2, Team Fortress 2, Euro Truck Simulator 2, Don’t Starve Together, Plants vs. Zombies и Machinarium. А самая любимая игра коллекционера – бесплатный кооп-шутер Alien Swarm от Valve, в котором он провел 551 час.

Журналисты Tom’s Hardware подсчитывали, что на прохождение библиотеки из 40 000 игр ушло бы около семи лет непрерывной игры. При графике по 8 часов в день это заняло бы примерно 21 год.

Отдельный интерес вызывает вопрос: зачем пользователи собирают такие библиотеки. По мнению наблюдателей, здесь играет роль сразу несколько факторов. Во-первых, Steam уже давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, по аналогии с "Лего".

Во-вторых, влияние агрессивных распродаж, особенно сезонных акций вроде Steam Summer Sale, во время которых цены на популярные игры могут падать до 95 процентов. В-третьих, существуют автоматизированные сервисы и боты, позволяющие массово скупать недорогие тайтлы.

На платформе продолжает расти и число новых релизов: только в 2025 году в Steam вышло почти 19 000 игр, что стало рекордом за всю историю магазина. При этом около 10% из этих проектов остались совершенно незамеченными игроками.

