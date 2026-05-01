У Украины появилась возможность получать оружие из Японии, - посол

Токио мог бы помочь финансировать разработку Киевом системы ПВО, которая снизила бы зависимость от американских ракет Patriot.

Япония ослабила правила экспорта оружия, и это открывает путь для переговоров, которые в будущем могут привести к поставкам Токио военной техники в Украину для помощи в войне с РФ. Об этом заявил агентству Reuters посол Киева в Японии Юрий Лутовинов.

"Это позволяет нам вести переговоры Теоретически это очень большой шаг вперед", – сказал посол в интервью.

Принятое на прошлой неделе премьер-министром Санаэ Такаичи решение об ослаблении правил экспорта вызвало широкий интерес, поскольку конфликты на Украине и Ближнем Востоке создают нагрузку на западное производство вооружений.

И хотя контроль над экспортом в зоны конфликтов сохраняется, он допускает исключения, которые служат интересам безопасности Токио, – оговорка, которой Киев надеется воспользоваться.

В то же время Такаичи публично не давала никаких указаний на то, что она поддержит экспорт оружия в Украину. Как и другие страны, заинтересованные в японской военной технике, Украине необходимо будет заключить с Токио соглашение о передаче оборонных и технических технологий. Япония заключила такие соглашения с 18 странами, включая Германию, Австралию, Филиппины и Вьетнам.

Что может получить Украина

Лутовинов заявил, что Украина действует осторожно из-за чувствительности экспорта оборонной продукции в Японию. В более краткосрочной перспективе, по его словам, Токио мог бы помочь финансировать разработку Киевом системы ПВО, которая снизила бы зависимость от американских ракет Patriot, дефицит которых постоянно растет.

"У нас есть все необходимые промышленные мощности для производства. Но нам нужны инвестиции. Нам нужны средства", – сказал он.

Также ведутся обсуждения о том, может ли Япония внести свой вклад в Приоритетный список потребностей Украины НАТО (PURL), программу, которая финансирует закупки оборудования американского производства для Киева, сказал Лутовинов.

"Каждая страна может участвовать в этом механизме, соблюдая свою собственную правовую базу. Это может быть и нелетальное оружие", – сказал Лутовинов.

Также японские фирмы могли бы помочь Украине диверсифицировать источники электроники и микрокомпонентов, необходимых для тысяч беспилотников, развернутых на передовой, сказал он.

"Мы не та страна, которая просто просит. Мы та страна, которая будет предоставлять. Технологии Японии и опыт Украины, если мы сможем их объединить, это будет продукт высокого класса", - сказал Лутовинов.

SIPRI сообщает, что военные расходы в США резко сократились из-за прекращения помощи Украине. Речь идет об уменьшении показателей на 7,5%. При этом отмечается, что за предыдущие три года финансирование США для Украины составило 127 миллиардов долларов.

Тем временем председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что признаков того, что поставки американских систем вооружения Украине в рамках механизма PURL сокращаются, нет.

