Xiaomi выпустила новый бюджетник с мощной батареей и экраном 144 Гц (фото)

Смартфон во многом похож на Redmi 15.

Компания Xiaomi вывела на глобальный рынок новый бюджетный телефон от своего суббренда Poco – Poco M8s 5G. Устройство сочетает в себе характеристики, обычно встречающиеся в более дорогих моделях, пишет Notebookcheck.

Новинка может похвастаться аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки и 18-ваттной реверсивной. Утверждается, что заряда спокойно хватает на два дня использования. Экран – 6,9‑дюйма, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

Работает смартфон на чипе Snapdragon 6s Gen 3 и поставляется с HyperOS 2 "из коробки". Тыльная камера 50-мегапиксельная, есть дополнительный сенсор (разрешение не указано), в круглом вырезе дисплея находится 8-Мп селфи камера. Корпус сертифицирован по стандарту IP64 для защиты от пыли и брызг воды.

Смартфон уже поступил в продажу в двух расцветках. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 189 долларов (~8300 грн). Топовая конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценена в 210 долларов (~9500 грн).

Как УНИАН уже рассказывал, Xiaomi повышает цены и отменяет скидки на смартфоны из-за дорогой памяти. С 11 апреля стоимость флагмана Redmi K90 Pro Max увеличилась примерно на 30 долларов.

Напомним, 1 марта Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них давно не получали крупных обновлений HypeOS, а теперь окончательно лишились и патчей безопасности.

