Xiaomi повышает цены и отменяет скидки на смартфоны из-за дорогой памяти

Рост цен на оперативную и флеш-память почти в четыре раза вынудил Xiaomi скорректировать ценники на некоторые модели Redmi. Согласно официальной информации, с 11 апреля 2026 цена флагмана Redmi K90 Pro Max увеличится примерно на 30 долларов.

Также производитель отменяет временные скидки на модели Turbo 5 и Turbo 5 Max, фактически возвращая их к более высоким стандартным ценам, пишет IT Home.

Xiaomi напрямую связывает корректировку цен с нынешней ситуацией на рынке комплектующих. Из-за стремительного роста спроса на память для серверов и инфраструктуры искусственного интеллекта производители перераспределяют мощности, сокращая выпуск мобильной памяти.

В результате стоимость модулей памяти выросла сильнее ожиданий. По данным компании, версия 12+512 ГБ подорожала примерно на 200 долларов, а версия 16+1 ТБ выросла в цене еще больше. Это оказывает серьезное давление на себестоимость смартфонов.

По прогнозам, давление на цены может сохраниться в течение всего 2026 года, особенно для версий смартфонов с большим объемом памяти. Это означает, что подорожание может затронуть и другие устройства Xiaomi и Redmi в будущем.

Напомним, 1 марта Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них давно не получали крупных обновлений HypeOS, а теперь окончательно лишились и патчей безопасности.

Ранее на этой неделе Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон с 6-ью годами обновлений. За 137 долларов пользователи получают длительную поддержку, экран 120 Гц и массивную батарею 6300 мАч.

