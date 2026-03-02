Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов: проверьте, есть ли среди них ваш

Журналисты XiaomiTime заметили, что 1 марта 2026 года компания Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновления Android. Это касается как крупных апдейтов, так и патчей безопасности.
В список вошли смартфоны и планшеты из семейства Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные в 2022–2023 годах. Большинство из них уже давно не получали крупных апдейтов, а теперь окончательно лишаются и минимальных патчей.
Устройства Xiaomi, которые остались без поддержки:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite NE
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Устройства Redmi
- Redmi 10 2022
- Redmi 10A
- Redmi 10A Sport
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 11S
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50i
- Redmi K50G
- Redmi Pad
- Redmi 11 Prime
- Redmi A1
- Redmi A1+
Poco
- Poco F4
Poco F4 GT
Poco X4 GT
- Poco M4 Pro
- Poco M4 Pro 5G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco C40
- Poco C50
Все устройства продолжат нормально функционировать, но Xiaomi предлагает перейти на более свежие модели, где осуществляется поддержка и обновлениями системы, и патчами безопасности.
Срок поддержки Xiaomi отличается в зависимости от модели. Так, флагманские Xiaomi 15 / Poco F7 Ultra и недорогой Redmi Note 14 будут обновляться шесть лет – вплоть до 2031 года.