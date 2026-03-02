Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов: проверьте, есть ли среди них ваш

В список вошли смартфоны и планшеты из семейства Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные в 2022–2023 года.

Журналисты XiaomiTime заметили, что 1 марта 2026 года компания Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновления Android. Это касается как крупных апдейтов, так и патчей безопасности.

В список вошли смартфоны и планшеты из семейства Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные в 2022–2023 годах. Большинство из них уже давно не получали крупных апдейтов, а теперь окончательно лишаются и минимальных патчей.

Устройства Xiaomi, которые остались без поддержки:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Устройства Redmi

Redmi 10 2022

Redmi 10A

Redmi 10A Sport

Redmi Note 10T

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi Note 11S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50i

Redmi K50G

Redmi Pad

Redmi 11 Prime

Redmi A1

Redmi A1+

Poco

Poco F4

Poco F4 GT

Poco X4 GT

Poco M4 Pro

Poco M4 Pro 5G

Poco M5

Poco M5s

Poco C40

Poco C50

Все устройства продолжат нормально функционировать, но Xiaomi предлагает перейти на более свежие модели, где осуществляется поддержка и обновлениями системы, и патчами безопасности.

Срок поддержки Xiaomi отличается в зависимости от модели. Так, флагманские Xiaomi 15 / Poco F7 Ultra и недорогой Redmi Note 14 будут обновляться шесть лет – вплоть до 2031 года.

