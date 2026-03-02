Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов: проверьте, есть ли среди них ваш

Журналисты XiaomiTime заметили, что 1 марта 2026 года компания Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновления Android. Это касается как крупных апдейтов, так и патчей безопасности. 

В список вошли смартфоны и планшеты из семейства Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные в 2022–2023 годах. Большинство из них уже давно не получали крупных апдейтов, а теперь окончательно лишаются и минимальных патчей. 

Устройства Xiaomi, которые остались без поддержки:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11 Lite NE
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Устройства Redmi

  • Redmi 10 2022
  • Redmi 10A
  • Redmi 10A Sport
  • Redmi Note 10T
  • Redmi Note 11 4G
  • Redmi Note 11 5G
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 11R
  • Redmi Note 11S
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40 Pro+
  • Redmi K40S
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50i
  • Redmi K50G
  • Redmi Pad
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi A1
  • Redmi A1+

Poco

  • Poco F4

  • Poco F4 GT

  • Poco X4 GT

  • Poco M4 Pro
  • Poco M4 Pro 5G
  • Poco M5
  • Poco M5s
  • Poco C40
  • Poco C50

Все устройства продолжат нормально функционировать, но Xiaomi предлагает перейти на более свежие модели, где осуществляется поддержка и обновлениями системы, и патчами безопасности.

Срок поддержки Xiaomi отличается в зависимости от модели. Так, флагманские Xiaomi 15 / Poco F7 Ultra и недорогой Redmi Note 14 будут обновляться шесть лет – вплоть до 2031 года.

