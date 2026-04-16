Эксперты протестировали сотни смартфонов Xiaomi и назвали топ-5 лучших

Лучшим телефоном для большинства признали базовый Xiaomi 17.

Журналисты TechRadar протестировали сотни смартфонов китайского бренда Xiaomi и назвали пять лучших моделей: от флагманов до доступных решений для повседневного использования.

Лучшим для большинства признан базовый Xiaomi 17. Смартфон предлагает баланс между производительностью, автономностью и удобным компактным форм-фактором. Он оснащен актуальным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, ярким OLED-дисплеем и продвинутой системой камер с поддержкой Leica.

Также устройство выделяется отличной автономностью и быстрой зарядкой (от 0% до 65 за 30 минут), что делает его оптимальным выбором "на каждый день". Цена Xiaomi 17 стартует от 899 евро – это на уровне iPhone 17 и Galaxy S26.

Лучший Xiaomi премиум класса – Xiaomi 15 Ultra. Он ориентирован на тех, кому важна максимальная скорость и топовая камера. Устройство выделяется профессиональной системой съемки с несколькими сенсорами 50 МП и продвинутым телеобъективом и продвинутым телеобъективом, а также флагманским чипсетом Snapdragon последнего поколения.

Лучший по соотношению цены и качество – Xiaomi 15T Pro. Его авторы рейтинга назвали "флагманом по цене середняка". У него сверхбыстрый чип Dimensity 9400+, 6,8-дюймовый AMOLED-экран, водонепроницаемость IP68 и аккумулятор емкостью 5500 мАч, не говоря уже о 12 ГБ оперативной памяти.

Лучший недорогой смартфон – Poco X8 Pro Max. Его главное достоинство – время автономной работы. Батарея емкостью 8500 мАч может прожить без зарядки два-три дня. При этом камера здесь проще, чем у дорогих моделей, но для повседневных задач ее возможностей достаточно.

Лучший складной телефон – Xiaomi Mix Flip. Это компактная раскладушка с гибким экраном, который сочетает стильный дизайн и флагманскую начинку. Устройство предлагает высокую производительность и достойные камеры, однако уступает классическим моделям по автономности и устойчивости к влаге.

Как УНИАН уже рассказывал, Xiaomi повышает цены и отменяет скидки на смартфоны из-за дорогой памяти. С 11 апреля стоимость флагмана Redmi K90 Pro Max увеличилась примерно на 30 долларов.

Напомним, 1 марта Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них давно не получали крупных обновлений HypeOS, а теперь окончательно лишились и патчей безопасности.

