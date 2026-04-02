Круче айфонов: составлен рейтинг самых быстрых Android-смартфонов в 2026 году

5 из 10 смартфонов в списке набирают более 3 млн баллов в тестах AnTuTu.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала списки самых производительных смартфонов за март 2026 года. Устройства перечислены в двух категориях: флагманы и средний класс.

Топ-10 флагманов возглавляет iQOO 15 Ultra, оснащенный Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он показал средний результат в 4,17 миллиона баллов. Устройство позиционируется как ультимативное решение для геймеров: с мощным чипом, большой батареей в тонком корпусе и встроенным вентилятором для долгих игровых сессий.

На второй позиции с небольшим отрывом находится OnePlus 15T. В AnTuTu отметили, что это один из самых мощных компактных флагманов на рынке. Внутри него стоит чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Замыкает топ-3 топ-3 Vivo X300 Pro, который оснащен чипом Dimensity 9500 от MediaTek.

Далее весь список занимают устройства с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5: Realme GT 8 Pro, Red Magic 11 Pro+, iQOO 15, Honor Magic 8, Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8, Honor Win и OnePlus 15. Все смартфоны в списке набирают более 3,8 млн баллов. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max в аналогичных тестах набирает ~3 млн очков.

Смартфоны iQOO Z11 и Honor Power2 с процессором Dimensity 8500 на борту занимают первое и второе места в топе производительности среди устройств среднего уровня. Девайсы набрали 2,32 и 2,21 млн соответственно.

