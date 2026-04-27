Представлен смартфон с самой мощной батареей на рынке: как долго он работает

Компания Vivo представила новый смартфон среднего класса Vivo Y600 Pro. Его основная фишка – автономность: это первый смартфон с аккумулятором вместимостью 10 200 мАч в компактном корпусе, пишет Phone Arena. Обычно батареи такого объема характерны для защищенных устройств или узкоспециализированных гаджетов.

По данным компании, полного заряда хватит на 16 дней в режиме ожидания, свыше 24 часов при умеренном использовании и около 12 часов под высокой нагрузкой. Также сообщается, что батарея Y600 Pro обеспечивает стабильное время работы даже при -60℃ и сохранит 80% емкости даже спустя шесть лет использования.

Кроме того, Vivo Y600 Pro поддерживает быструю проводную зарядку на 90 Вт, позволяющую полностью зарядить батарею примерно за 80 минут. Устройство позиционируется в качестве оптимального решения для любителей походов благодаря многодневной работе, влагозащите IP69 и продвинутой антенне для более стабильного приема сети в сложных условиях.

В остальном, это типичный смартфон среднего класса. Аппаратной основой стал чипсет Dimensity 7300e, объем ОЗУ 8 или 12 ГБ на выбор. Охлаждение обеспечивает крупная испарительная камера. Экран – 6,83-дюймовый OLED с разрешением 1260p и частотой 120 Гц. Основной модуль лишь один, на 50 Мп, без оптической стабилизации.

Продажи Vivo Y600 Pro уже начались в Китае, цены – от 290 до 425 долларов. Информации о сроках выхода на глобальном рынке пока нет.

Ранее тесты раскрыли, сколько на самом деле работает смартфон с батареей 10 000 мАч. При средней нагрузке Realme P4 Power выдержал рекордные 25 часов – это на 30% дольше по сравнению с классическими смартфонами на 5000-6000 мАч.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

