Не только Samsung: назван топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 10 000 грн

Несмотря на низкую цену, многие из этих устройств предлагают шустрые экраны, большие батареи и длительную программную поддержку.

Обозреватели Android Central составили рейтинг лучших Android-смартфонов стоимостью до 200 долларов (около 10 000 грн), основанный на масштабных тестах. Несмотря на низкую цену, многие из этих устройств предлагают яркие AMOLED-дисплеи, большие батареи и длительную программную поддержку.

В список вошли 5 устройств с разным акцентом – от автономности до камеры и других уникальных особенностей.

Лидером рейтинга стал Moto G (2026). Смартфон получил Android 16 "из коробки", заднюю панель из веганской кожи, аккумулятор 5200 мАч и 32-Мп фронтальную камеру. По мнению авторов, это наиболее сбалансированное предложение в бюджетном сегменте.

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Второе место занял Moto G Power 5G (2024). Главным преимуществом устройства называют автономность: аккумулятор емкостью 5000 мАч и энергоэффективный процессор Dimensity 7020 гарантируют целый день работы (и даже больше) без необходимости подзарядки.

Лучшим экраном среди смартфонов до $200 признан Samsung Galaxy A17 5G. 6,7-дюймовый экран имеет частоту 90 Гц, но что действительно выделяет его – это Super AMOLED технология, которая идеально подходит для просмотра контента. Также телефон получит до шести лет обновлений безопасности, что редко встречается в этом ценовом сегменте.

Тем, кто ищет недорогой Android с хорошей камерой и достойной производительностью в играх, эксперты рекомендуют CMF Phone 1. Модель получила процессор MediaTek Dimensity 7300 и основную камеру на 50 Мп, которая превосходит смартфоны, стоящие в три раза дороже.

Замыкает список защищенный DOOGEE Blade 10. Устройство обладает бескомпромиссной прочностью благодаря трем ключевым стандартам MTA (MIL-STD-810H, IP68 и IP69K), поэтому подойдет пользователям, которым нужен максимально выносливый смартфон.

Ранее эксперты известного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Так, самый выгодный для приобретения флагман сегодня продает iQOO, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

УНИАН писал, что дешевые смартфоны могут исчезнуть уже в 2027 году. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем искусственного интеллекта, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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