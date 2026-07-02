Названы самые выгодные Android-смартфоны лета 2026 года: от бюджетных до топов

Самый выгодный для приобретения флагман продает iQOO. В ультрабюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили обновленные рейтинги самых выгодных Android-смартфонов по соотношению производительности и цены. Он составлен по итогам июня 2026 года и разделен на 5 ценовых категорий.

В самой доступной категории (до 150 долларов) победу одержали модели Redmi Note 15 на базе чипа Snapdragon 6 Gen 3, Redmi Note 14 5G с Dimensity 7025-Ultra и Honor Play 10C с процессором Dimensity 6300.

Все три устройства получили высокие оценки за соотношение затрат и эффективности.

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В категории от 150 до 300 долларов лидером стал OPPO K13 Turbo Pro 5G на Snapdragon 8s Gen 4. Аппарат ориентирован на любителей мобильных игр, на что указывает активная система охлаждения и большая батарея 7000 мАч.

Второе место занял OnePlus Ace 5 Racing Edition с Dimensity 9400e, а третьим оказался realme Neo7 Turbo с чипом Dimensity 9400E.

Среди смартфонов стоимостью от 300 до 450 долларов лучшим признали Redmi K90. Это доступный флагман с экраном 2K, процессором Snapdragon 8 Elite, и аккумулятором 7100 мАч.

Серебро и бронзу забрали realme Neo8 на Snapdragon 8 Elite и OPPO K15 Pro+ со Dimensity 9500s.

В диапазоне от 450 до 600 долларов тройка лидеров состоит из realme GT8 Pro, Honor WIN и RedMagic 11 Air – все три оснащены топовым Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В премиальном сегменте (дороже 600 долларов) лучшими стали iQOO 15, Redmi K90 Pro Max и Xiaomi 17 Max. Эти смартфоны также построены на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ориентированы на максимальную производительность.

Если вы в поисках смартфона, который будут актуальны много лет, AnTuTu обновил рейтинг самых производительных Android-устройств. Практически все обитатели топа-10 – флагманы на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее эксперты выбрали лучший Android-смартфон 2026 года – и это не модель Samsung или Xiaomi. Устройство получило процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромный аккумулятор на 7300 мАч и тройную камеру на 50 Мп.

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