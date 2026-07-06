Эксперт протестировал все смартфоны 2026 года и выбрал пять лучших моделей

В список вошли как флагманские модели, так и устройства среднего класса.

Первая половина года уже позади, и редактор TechRadar, протестировавший почти все смартфоны, выпущенные с 1 января 2026, выделил пять самых удачных моделей. В список вошли как флагманские модели, так и устройства среднего класса.

Первое место занял OPPO Find X9 Ultra. Главное преимущество модели – профессиональная система камер, разработанная в сотрудничестве с Hasselblad. Смартфон оснащен основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, 200-Мп телеобъективом с 3-кратным зумом и 50-Мп телефотокамерой с 10-кратным зумом.

В сравнительных тестах TechRadar камерофон OPPO оказался лучше Samsung S26 Ultra практически во всех сценариях съемки. Обозреватель даже сравнил возможности камеры X9 Ultra с полноценными фотоаппаратами по типу Lumix TZ300 и Nikon Z8, отметив особенно высокое качество фотографий при 10-кратном увеличении.

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Помимо топовых камер, телефон получил флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймовый OLED-дисплей и аккмулятор емкостью 7050 мАч. К недостаткам OPPO отнесли большой вес и высокую стоимость.

Второе место занял Nothing Phone (4a) Pro. За цену, близкую к стоимости Pixel 10a, этот "середняк" предлагает 50-Мп телефотокамеру, более мощный чипсет Snapdragon 7 Gen 4 и более быструю зарядку. Отдельной похвалы удостоился необычный дизайн с алюминиевой задней панелью и подсветкой Glyph Matrix.

На третьем месте оказался Motorola Edge 70 Fusion. Отмечается, что устройство выглядит дороже своей цены. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором 7000 мАч, которого хватает на два дня работы. Из недостатков – посредственное ПО Motorola и только три года крупных обновлений.

Pixel 10a на четвертом месте назвали лучшим недорогим Android-телефонов для мобильной фотографии. Также за 499 долларов пользователи получают качественный 6,3-дюймовый дисплей, фирменные функции Google на базе искусственного интеллекта и обновления до 2032 года. Хотя чип Tensor G4 уступает конкурентам по производительности.

Несмотря на отсутствие революционных изменений, Galaxy S26 Ultra остается одним из самых мощных и универсальных смартфонов на рынке, поэтому его включение в рейтинг было вполне ожидаемым. Среди наиболее интересных функций выделяются Privacy Display, защищающая дисплей от посторонних взглядов. Кроме того, Galaxy S26 Ultra сохраняет фирменные преимущества Samsung, включая поддержку S Pen.

Как УНИАН уже писал, дешевые телефоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть с прилавков. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем ИИ, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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