Лучшие телевизоры с диагональю 98 дюймов и больше: рейтинг моделей 2026 года

Выбор лучшей модели зависит от бюджета и сценариев использования, но рынок уже предлагает достойные варианты на любой вкус.

Телевизоры с диагональю 98 дюймов стремительно перестали быть экзотикой и все чаще рассматриваются как полноценная альтернатива проектору. Такие модели способны создать эффект настоящего кинотеатра у вас дома, предлагая высокую яркость, продвинутое объемное звучание и поддержку современных стриминговых сервисов.

Производители вроде Hisense, Samsung и Sony активно развивают сегмент "ультрабольших" экранов, предлагая не только 98-дюймовые, но и 100-115-дюймовые телевизоры, пишет издание ZDNET.

Sony Bravia 5: лучший 98-дюймовый телевизор в целом

Видео дня

Эта модель сочетает премиальные технологии с относительно разумной ценой для своего сегмента. Экран поддерживает частоту обновления 120 Герц, HDR-формат Dolby Vision и фирменную опцию Acoustic Multi-Audio, при которой звук следует за происходящим на экране.

Встроенные голосовые ассистенты Google Assistant и Alexa, а также набор популярных приложений делают этот телевизор удобным для повседневного использования. Sony Bravia 5 подойдет как любителям кино, так и геймерам, особенно владельцам PlayStation 5 благодаря расширенной поддержке VRR.

Samsung QN90: лучшая картинка

Один из самых продвинутых QLED-телевизоров компании, теперь доступный и в 98-дюймовом формате. Устройство предлагает улучшенный процессор с ИИ-апскейлингом до 4K, технологию отслеживания объектов для более объемного звука и доступ к тысячам приложений, включая бесплатные телеканалы.

Однако высокая цена делает этот телевизор выбором скорее для энтузиастов, готовых вложиться в топовый домашний кинотеатр.

TCL QM8K: лучший 98-дюймовый телевизор для игр

Для геймеров особенно интересен TCL QM8K, который выделяется частотой обновления до 144 Герц и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro. Такой ТВ обеспечивает максимально плавное изображение в динамичных играх, а акустика, разработанная совместно с Bang & Olufsen, усиливает эффект присутствия.

Поддержка Wi-Fi 6 также будет полезна тем, кто активно использует онлайн-сервисы и стриминг.

Samsung DU9000: лучшее соотношение цены и качества

Обычно он продается в районе 2500 долларов, что делает его одним из самых доступных телевизоров большого размера на рынке. Он предлагает частоту 120 Герц, HDR, объемный звук с отслеживанием объектов и специальную игровую панель с гибкими настройками изображения.

Да, по качеству картинки и звука он уступает более дорогим моделям, но для своей стоимости выглядит крайне привлекательно.

Hisense QD7: лучший для потокового вещания

Любителям стриминга стоит присмотреться к Hisense QD7 с диагональю около 100 дюймов, который фактически конкурирует с 98-дюймовыми моделями. Телевизор работает на платформе Google TV и уже "из коробки" предлагает доступ к Netflix, Prime Video, Disney+ и тысячам других приложений.

Поддержка Chromecast и Apple AirPlay позволяет легко передавать контент со смартфонов и планшетов, превращая телевизор в полноценный мультимедийный хаб.

При покупке телевизора с диагональю 98 дюймов важно учитывать расстояние до экрана, говорят специалисты. Оптимальной считается дистанция примерно в два раза больше диагонали, то есть около 5 м, чтобы избежать дискомфорта при просмотре.

Также такие телевизоры можно крепить на стену, но из-за их веса и размеров рекомендуется использовать усиленные кронштейны и монтировать их только в несущие конструкции или прочную кладку.

Ранее эксперты назвали лучшие 40-дюймовые телевизоры на рынке. Современные 40-дюймовые телевизоры уже давно не уступают более крупным моделям по базовым характеристикам.

Вас также могут заинтересовать новости: