USB-флешки уходят в прошлое: почему в 2026 году они стали почти ненужными

Их функциональность вытесняют облачные хранилища и быстрые SSD. Однако в ряде специфических задач флешки еще сохраняют свою актуальность.

Еще десять лет назад USB-флешки были обязательным аксессуаром для работы, учебы и повседневного обмена файлами. Сегодня же технологии сделали его почти ненужным для большинства пользователей.

Издание BGR рассказало, почему флешки стремительно теряют актуальность и фактически становятся пережитком прошлого.

Почему люди больше не пользуются флешкам

Главная причина – массовый переход на облачные сервисы. Документы, фото и видео теперь проще хранить в "облаке", чем переносить с компьютера на компьютер вручную.

Файлы автоматически синхронизируются между телефоном, ноутбуком и планшетом, доступны из любой точки мира, а еще защищены резервным копированием. В результате необходимость физически подключать накопитель к устройству постепенно исчезает.

Еще один фактор – ограниченная емкость и скорость традиционных флешек. Модели на 64 или 128 ГБ уже не впечатляют в эпоху 4K-видео и "тяжелых" файлов. Более емкие версии стоят дорого, а по скорости передачи данных уступают современным портативным SSD, которые обеспечивают кратно более быстрый доступ к информации.

"При сопоставимой цене пользователи все чаще выбирают именно внешние твердотельные накопители", – отмечают эксперты.

Свою роль сыграло и изменение стандартов подключения. Многие новые ноутбуки и ультрабуки отказались от классического USB-A в пользу USB-C. Владельцам старых флешек приходится использовать переходники, что снижает удобство и мобильность – ключевые преимущества, ради которых такие устройства когда-то и покупались.

Когда USB-флешка все еще полезна

При этом полностью исчезать USB-флешки пока не собираются. В некоторых сценариях они остаются более разумным выбором по сравнению с доступными альтернативам. Например, для создания установочных носителей Windows и обновления прошивок.

Благодаря USB 3.0 скорость передачи данных стала существенно выше, поэтому при нестабильном или медленном интернете перенос файлов между компьютерами через флешку остается самым надежным вариантом. Также она выручает, если нужно передать данные человеку, который не пользуется тем же облачным сервисом.

Таким образом, USB-флешки еще не исчезли окончательно, но их роль постепенно сокращается. Пользователи все чаще выбирают решения, лучше вписывающиеся в современный рабочий процесс. Очевидно одно – былой универсальности и значимости у них уже нет.

