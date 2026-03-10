Конец эпохи дисков: почему CD и DVD больше не нужны пользователям

Аналитики считают, что ключевую роль сыграли две компании и их продукты.

Казалось бы, еще не так давно оптические диски – CD, DVD и Blu-ray – были основным способом установки программ, игр и просмотра фильмов. Однако сегодня большинство ноутбуков и даже игровых консолей выпускаются без дисковых приводов, пишет BGR.

Эксперты объясняют: технологии сделали их практически ненужными для массового пользователя.

Если попытаться купить современный ноутбук со встроенным приводом для дисков, это окажется непросто. Тенденция началась еще в 2008 году, когда Стив Джобс представил ультратонкий ноутбук MacBook Air без оптического привода. Такой дизайн оказался настолько успешным, что многие бренды начали повторять его.

Со временем дисковые приводы начали исчезать из других устройств – от ПК до игровых консолей. Например, цифровые версии PS5 и Xbox продаются без дисковода, а все больше пользователей покупают игры онлайн.

Почему дисковые приводы больше никому не нужны

Главная причина – развитие онлайн-сервисов. Фильмы и сериалы можно смотреть через стриминговые платформы, музыку – слушать в цифровых сервисах, а игры и программы – скачивать из интернет-магазинов. Людям больше не нужно хранить коллекции дисков.

Современные SSD-накопители работают намного быстрее оптических дисков и позволяют хранить большие объемы данных прямо на устройстве или в "облаке". А быстрый интернет дает возможность загружать даже "тяжелые" файлы за считанные минуты.

Поскольку дисковод занимает много места внутри корпуса, отказ от него позволил производителям выпускать более тонкие, легкие и энергоэффективные ноутбуки. Именно поэтому большинство современных моделей поставляются без оптических приводов.

Когда дисковые приводы все еще полезны

Хотя массовый рынок отказался от дисков, полностью они не исчезли. При необходимости можно использовать внешний USB-привод, а некоторые геймеры по-прежнему предпочитают хранить игры на физических носителях. В отдельных сферах (например, в медицинских учреждениях) диски все еще используются для передачи данных.

Тем не менее для массового рынка эпоха дисков фактически подходит к концу – цифровой контент и облачные сервисы окончательно заняли их место.

