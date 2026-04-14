Какие смартфоны получат Android 17: уже есть огромный список девайсов

Следующая версия мобильной операционной системы Google – Android 17 – уже проходит стадию бета-тестирования и готовится к полноценному релизу летом 2026 года. Однако обновление получат далеко не все устройства – многое зависит от политики производителей и возраста смартфона.

Журналисты TechAdviser собрали те устройства, которые точно обновятся до Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или лучше приобрести новый гаджет.

Приводим весь список целиком:

Google Pixel

  • Pixel 10a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a

Samsung Galaxy

  • Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra
  • Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16
  • Galaxy A25
  • Galaxy A26
  • Galaxy A36
  • Galaxy A56
  • Galaxy A35
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A34
  • Galaxy M54
  • Galaxy M35
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5

Xiaomi

  • 17 / Pro / Pro Max / Ultra
  • 15 / Pro / Ultra
  • 15T
  • 14 / Pro / Ultra
  • 14 T / 14 T Pro
  • 13T / Pro
  • Redmi Note 15 / Pro
  • Redmi Note 14 / Pro
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X6 5G
  • Poco X6 Pro
  • Poco F6 / Pro
  • Poco M7
  • Poco M7 Pro
  • Mix Fold 4
  • Mix Flip

OnePlus

  • OnePlus 15
  • OnePlus 15R
  • OnePlus 13
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus 11 5G
  • OnePlus Open
  • OnePlus Nord 4

Motorola

  • Signature
  • Edge 70
  • Edge 60 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
  • Edge 50 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
  • Razr 60 / Ultra
  • Razr 50 / Ultra / Neo
  • Moto G56
  • Moto G75
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Lenovo Thinkphone 25

Nothing / CMF

  • Phone 4a
  • Phone 4a Pro
  • Phone 3a
  • Phone 3a Pro
  • Phone (2)
  • Phone 2a
  • Phone 2a Plus
  • CMF Phone 2 Pro

Realme

  • Realme 14 / Pro / Pro
  • Realme 13 / Pro / Pro
  • Realme GT 8 / Pro
  • Realme GT 7 / Pro
  • Realme GT 6 / Pro

Honor / Oppo / Asus

  • Honor Magic 8 / Pro / Lite
  • Honor Magic V6
  • Honor Magic V5
  • Honor 400 / Pro
  • Honor 200 / Pro / Lite / Smart
  • Honor Magic 6 / Pro
  • Honor Magic 7 / Pro / Lite
  • Honor Magic V Flip
  • Oppo Find N6
  • Oppo Find X9 / Pro
  • Oppo A5 5G / 5G Pro
  • Oppo A40
  • Oppo Reno 15 / Pro
  • Oppo Reno 14 / Pro
  • Oppo Reno 13 / Pro / F / FS
  • Oppo Find X8 / Pro
  • Oppo Find X7 / Ultra
  • Asus ROG Phone 9 Pro
  • Asus ROG Phone 8 / 8 Pro
  • Asus Zenfone 12 Ultra
  • Asus Zenfone 11 Ultra

Эксперты отмечают, что в целом рассчитывать на Android 17 могут владельцы смартфонов, выпущенных за последние 2–3 года. При этом новые требования Евросоюза обязывают производителей поддерживать устройства обновлениями не менее 5 лет, что постепенно улучшает ситуацию с обновлениями.

Среди ожидаемых нововведений Android 17 – возможность открывать любые программы в плавающих окнах, улучшенная запись экрана, новые стандарты видео, включая VVC. Наконец, в систему будет нативно встроена функция отслеживания событий в реальном времени.

Ранее пользователи выбрали лучшую оболочку на Android-смартфонах. Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.

