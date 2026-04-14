Какие смартфоны получат Android 17: уже есть огромный список девайсов

Следующая версия мобильной операционной системы Google – Android 17 – уже проходит стадию бета-тестирования и готовится к полноценному релизу летом 2026 года. Однако обновление получат далеко не все устройства – многое зависит от политики производителей и возраста смартфона.
Журналисты TechAdviser собрали те устройства, которые точно обновятся до Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или лучше приобрести новый гаджет.
Приводим весь список целиком:
Google Pixel
- Pixel 10a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
Samsung Galaxy
- Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra
- Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A36
- Galaxy A56
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A34
- Galaxy M54
- Galaxy M35
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Xiaomi
- 17 / Pro / Pro Max / Ultra
- 15 / Pro / Ultra
- 15T
- 14 / Pro / Ultra
- 14 T / 14 T Pro
- 13T / Pro
- Redmi Note 15 / Pro
- Redmi Note 14 / Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro
- Poco F6 / Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Mix Fold 4
- Mix Flip
OnePlus
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11 5G
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4
Motorola
- Signature
- Edge 70
- Edge 60 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Edge 50 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Razr 60 / Ultra
- Razr 50 / Ultra / Neo
- Moto G56
- Moto G75
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Lenovo Thinkphone 25
Nothing / CMF
- Phone 4a
- Phone 4a Pro
- Phone 3a
- Phone 3a Pro
- Phone (2)
- Phone 2a
- Phone 2a Plus
- CMF Phone 2 Pro
Realme
- Realme 14 / Pro / Pro
- Realme 13 / Pro / Pro
- Realme GT 8 / Pro
- Realme GT 7 / Pro
- Realme GT 6 / Pro
Honor / Oppo / Asus
- Honor Magic 8 / Pro / Lite
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor 400 / Pro
- Honor 200 / Pro / Lite / Smart
- Honor Magic 6 / Pro
- Honor Magic 7 / Pro / Lite
- Honor Magic V Flip
- Oppo Find N6
- Oppo Find X9 / Pro
- Oppo A5 5G / 5G Pro
- Oppo A40
- Oppo Reno 15 / Pro
- Oppo Reno 14 / Pro
- Oppo Reno 13 / Pro / F / FS
- Oppo Find X8 / Pro
- Oppo Find X7 / Ultra
- Asus ROG Phone 9 Pro
- Asus ROG Phone 8 / 8 Pro
- Asus Zenfone 12 Ultra
- Asus Zenfone 11 Ultra
Эксперты отмечают, что в целом рассчитывать на Android 17 могут владельцы смартфонов, выпущенных за последние 2–3 года. При этом новые требования Евросоюза обязывают производителей поддерживать устройства обновлениями не менее 5 лет, что постепенно улучшает ситуацию с обновлениями.
Среди ожидаемых нововведений Android 17 – возможность открывать любые программы в плавающих окнах, улучшенная запись экрана, новые стандарты видео, включая VVC. Наконец, в систему будет нативно встроена функция отслеживания событий в реальном времени.
Ранее пользователи выбрали лучшую оболочку на Android-смартфонах. Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.