В следующем Айфоне появится переменная диафрагма.

Камеры в iPhone 18 получат новую фишку - технологию переменной диафрагмы. Она позволит автоматически менять отверстие объектива в зависимости от освещения, улучшая съёмку при слабом свете и повышая чёткость дневных кадров. Но функция появится только на старших моделях - iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

По данным ETNews, Apple уже утвердила планы и готовится к запуску новой системы. Переменная диафрагма будет собираться силами LG Innotek и Foxconn, а компоненты, в частности, приводы и линзовые элементы, поставят Luxshare и Sunny Optical.

Samsung впервые внедрила переменную диафрагму ещё в Galaxy S9, но позже отказалась от неё из-за увеличенной толщины модуля камеры и высокой себестоимости. Apple, напротив, решила вернуться к этой технологии, чтобы подчеркнуть преимущество серии Pro.

По информации источников, переход на алюминиевый корпус вместо титана в iPhone позволил Apple оптимизировать внутреннее пространство под более сложную камеру.

Обычные iPhone 18 и 18 Plus, скорее всего, получат ту же оптику, что и текущие модели, без переменной диафрагмы.

