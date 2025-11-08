Согласно сообщению, система будет сверхбезопасной и сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.

Хотя флагманская серия Galaxy S26 все еще находится в разработке, инсайдер под ником SPYGO19726,опубликовал информацию о возможном крупном нововведении, которое получит флагманский смартфон Galaxy S27 Ultra.

Согласно источнику, аппарат будет оснащен сканером распознавания лица под названием PolarID. Ожидается, что он окажется альтернативой Face ID для айфонов, но сможет работать без отдельного инфракрасного модуля, используя лишь сенсор фронтальной камеры.

До сих пор большинство смартфонов с Android, включая линейку Galaxy S25, полагались на обычное сканирование лица с помощью селфи-камеры. Новый механизм будет работать с помощью поляризованного света и нового сенсора. В теории это позволит разблокировке по лицу работать при любом освещении, даже в масках или солнцезащитных очках.

Система, как сообщается, будет не только сверхбыстрой (заявлена задержка 180 мс), но и довольно сложной для обмана. Ее невозможно будет обмануть с помощью фотографии или 3D-маски лица.

Прежде ее появления ожидали в составе следующего Galaxy S26 Ultra, но инсайдер опроверг этот слух, приписав нововведение именно будущему S27 Ultra. Сама Samsung об использовании новой технологии распознавания лиц пока не объявляла.

Ранее появилась информация, что выход серии Galaxy S26 задержится на несколько месяцев – с января до марта. Инсайдеры говорят, что задержка связана с доработкой базовой версии и оптимизацией ИИ‑функций.

Меж тем Samsung готовится к презентации своего первого телефона с тремя экранами. Устройство сможет разворачиваться в полноценный планшет с диагональю около 10 дюймов и получит необычную G-образную конструкцию с двумя шарнирами.

