Эксперты определили лучший размер монитора для работы – и это не 27 дюймов

Существуют базовые правила эргономики, которые помогают избежать боли в спине и шее при длительной работе за компьютером.

Выбор монитора для домашнего офиса часто сводится к вопросу: больше – значит лучше? Но эксперты Consumer Reports с этим не согласны. В новом исследовании они пришли к неожиданному выводу – оптимальный размер экрана для работы дома вовсе не 27 дюймов, как принято считать.

По данным Consumer Reports, идеальным вариантом для большинства людей станет экран диагональю 24 дюйма. Несмотря на популярность 27-дюймовых моделей, именно более компактный формат лучше подходит для длительной работы за ПК и повседневных задач.

Главный аргумент экспертов связан с базовыми правилами эргономики. Например, верхняя граница дисплея должна находиться немного чуть ниже уровня глаз, а клавиатура и мышь располагаться так, чтобы не приходилось тянуться или поворачивать торс.

С 27-дюймовыми моделями соблюсти эти рекомендации сложнее: их высота и размер часто заставляют игнорировать эти рекомендации. Поэтому Consumer Reports подчеркивает, что 24 дюйма обеспечивает комфортный баланс: это заметный шаг вперед по сравнению с ноутбуком или небольшими экранами, но при этом более комфортный вариант для стандартного рабочего стола.

В чем разница между 24 и 27 дюймами на практике

Экспертные тестировщики из RTINGS также подробно изучали разницу между 24- и 27-дюймовыми мониторами. Как выяснилось, различия заключаются не только в диагонали экрана.

24-дюймовый монитор, как правило, имеет размер около 21 × 11,8 дюйма и плотность пикселей примерно 93 PPI при разрешении 1080p. В свою очередь, 27-дюймовая модель – около 23,5 × 13,2 дюйма с плотностью около 82 PPI. Проще говоря, это влияет на четкость изображения и комфорт восприятия.

Тестировщики отмечают, что ключевым фактором здесь является расстояние до экрана. Для 24-дюймового монитора комфортная дистанция составляет примерно 50–75 см, тогда как для 27-дюймового – около 70–100 см. Если сидеть слишком близко к большому экрану, изображение может восприниматься менее четким, а глаза – быстрее уставать.

Также важен и бюджетный момент: 27-дюймовые мониторы обычно стоят как минимум на 10% дороже, чем их 24-дюймовые аналоги. Поэтому для тех, кто собирает рабочее место сразу с двумя экранами, меньшие модели зачастую оказываются более практичным и экономичным решением.

Согласно свежему опросу Steam, 51% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в апреле 2026 года является RTX 3060.

