Перед покупкой телевизора сделайте этот простой тест – он занимает всего 10 секунд

Если экран сильно отражает свет – даже топовая модель может оказаться не лучшим выбором для вашего дома.

Покупка нового телевизора – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако, как отмечают эксперты, есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

Производители активно продвигают высокую яркость, идеальный контраст и передовые технологии вроде OLED и QLED, но на практике даже дорогая модель может разочаровать уже дома. Причина часто кроется не в характеристикам, а в банальной проблеме – бликах на экране, пишет MakeUseOf.

Особенно это актуально для ярких помещений с окнами или искусственным освещением. Поэтому перед покупкой телевизора важно оценить не только яркость и контраст, но и поведение экрана при внешнем освещении.

Видео дня

Простой тест перед покупкой телевизора

Эксперты советуют выполнить быстрый тест прямо в магазине:

Подойдите ближе к экрану телевизора и осветите экран фонариком.

Посмотрите на свое отражение и окружающие источники света.

Если вы четко видите себя, источники света или окружающую обстановку, значит антибликовое покрытие работает слабо, и в яркой комнате такой телевизор будет доставлять дискомфорт.

Этот простой способ позволяет оценить не только наличие бликов, но и общее качество экрана. Хорошие модели рассеивают отражения и делают их менее заметными, сохраняя читаемость изображения даже при ярком освещении.

Особенно это важно для тех, кто планирует смотреть телевизор днем или не имеет возможности полностью затемнить комнату. При этом стоит понимать, что высокая яркость сама по себе не всегда решает проблему. Некоторые ТВ пытаются "перебить" отражения за счет яркости, но это может привести к утомлению глаз и не всегда обеспечивает желаемый эффект.

В итоге простой тест с отражением может оказаться полезнее, чем изучение длинного списка характеристик. Он помогает быстро понять, насколько комфортным будет просмотр в повседневной жизни. Если экран сильно бликует уже в магазине, велика вероятность, что дома ситуация станет только хуже.

