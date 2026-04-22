Не только LG: эксперты назвали топ-6 лучших телевизоров для разных задач

В 2026 году рынок телевизоров продолжает стремительно развиваться: производители делают ставку на OLED и mini-LED панели, повышенную яркость, точную цветопередачу и игровые функции.

Специалисты TechRadar протестировали сотни моделей и выделили лучшие варианты для разных задач: от универсального домашнего использования до кино, спорта и гейминга, а также варианты в разных ценовых категориях.

Главный акцент сделан не только на качестве картинки, но и на общем пользовательском опыте: удобстве интерфейса, скорости работы Smart TV, возможностях подключения и реальной производительности.

LG C5 – лучший телевизор для большинства людей

Главным универсальным телевизором признан LG C5. Эта модель на базе OLED предлагает практически эталонное качество изображения с глубоким черным цветом и высокой контрастностью.

Телевизор отлично подходит не только для фильмов, но и для игр благодаря поддержке высокой частоты обновления и современным игровым функциям. Еще одним важным преимуществом называют систему webOS, которая обеспечивает интуитивно понятное управление.

Лучший телевизор до $1000 – Hisense U8QG

В среднем ценовом сегменте выделяется Hisense U8QG – это mini-LED телевизор, который делает ставку на высокую яркость и насыщенные цвета. Он особенно хорошо справляется с HDR-контентом, обеспечивая эффектную картинку даже в ярко освещенных помещениях.

"За свою цену модель предлагает характеристики, близкие к более дорогим конкурентам, что делает ее одним из лучших вариантов до 1000 долларов", – отметили эксперты.

Лучший бюджетный телевизор – серия Roku Plus

В бюджетном сегменте до $500 эксперты отмечают телевизоры линейки Roku Plus, которые предлагают достойное качество изображения и широкий набор функций за минимальные деньги.

Главная причина, почему этот телевизор выделяется на фоне конкурентов – использование mini-LED подсветки. Для своего ценового уровня это крайне редкое решение, и именно оно сильно влияет на качество. В сочетании с QLED-матрицей картинка получается более контрастной, с глубокими черными оттенками и насыщенными, живыми цветами.

Недорогой телевизор с большой диагональю – TCL QM6K

Для тех, кто ищет большой экран за разумные деньги, эксперты советуют обратить внимание на TCL QM6K. Это доступный телевизор с mini-LED подсветкой, которая заметно улучшает яркость и контрастность изображения, что особенно важно на больших диагоналях, где любые недостатки картинки становятся более заметными.

Линейка QM6K предлагает впечатляющий диапазон размеров – вплоть до 98 дюймов. При этом 85-дюймовые версии обычно можно найти дешевле $1000. Но звук встроенных динамиков здесь базовый, поэтому для такого большого экрана логично сразу рассматривать саундбар для полноценного эффекта.

Лучший OLED-телевизор для ярких помещений – Samsung S95F

Среди OLED-моделей для ярких помещений выделяется Samsung S95F. Эта модель решает традиционную проблему OLED – недостаточную яркость – за счет улучшенной панели и антибликового покрытия.

В результате телевизор отлично подходит как для дневного просмотра, так и для фильмов, телешоу и спорта, сохраняя при этом все преимущества OLED-технологии.

Лучший телевизор для спорта – Samsung QN90F

Отдельное внимание уделено телевизорам для спорта, где ключевыми факторами являются яркость, обработка движения и отсутствие бликов. По этому параметру лидером считается Samsung QN90F – модель с высокой пиковой яркостью и отличной плавностью картинки.

Она позволяет четко видеть динамичные сцены – будь то футбол или автогонки – даже при ярком освещении в комнате.

В целом, главная тенденция 2026 года – это смещение баланса в сторону mini-LED и более доступных OLED-решений. Производители стремятся сделать премиальные технологии массовыми, а пользователи получают больше возможностей выбрать телевизор под конкретные задачи.

Ранее эксперты назвали 5 лучших не-OLED телевизоров 2026 года. Эти типы телевизоров лучше подходят для ярко освещенных помещений, стоя при этом заметно дешевле.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

