Измените эти 5 настроек – и ваш монитор мгновенно станет выглядеть лучше

Оптимизация разрешения, частоты обновления, и некоторых функций способны сделать изображение более четким, плавным и реалистичным.

Многие пользователи тратят крупные суммы на мощные ПК или ноутбуки, но при этом недооценивают значение качественной настройки дисплея. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

Эксперты SlashGear выдели пять ключевых параметров, которые помогут повысить четкость изображения, плавность графики и общий визуальный комфорт.

1. Установите родное разрешение монитора

Даже если экран поддерживает 1440p или 4K, система может выводить изображение в более низком разрешении. Это приводит к размытости и неправильному масштабированию интерфейса.

Видео дня

Обычно Windows и macOS автоматически выбирают "родное" разрешение, однако стоит перепроверить настройки, особенно если элементы на экране выглядят слишком большими или нечеткими.

2. Включите максимальную частоту обновления

Современные мониторы зачастую поддерживают частоту 60 Гц и выше, а топовые игровые модели могут превышать и 500 Гц. Однако операционные системы, такие как Windows 11, не всегда автоматически переключается на высокие значения.

После подключения дисплея откройте графические настройки и выберите максимальную частоту – обычно это самое высокое значение "Гц" в списке. Также важно убедиться, что кабели и видеопорты не ограничивают возможности монитора.

3. Активируйте VRR для плавной картинки

Если ваш монитор и компьютер поддерживают технологии переменной частоты обновления (например, G-Sync или FreeSync), их стоит включить. Это позволяет дисплею подстраиваться под частоту кадров и уменьшает "разрывы" изображения в играх.

Технология особенно полезна геймерам, поскольку синхронизирует работу видеокарты и экрана, но для обычных задач может быть менее заметной.

4. Используйте HDR – но только при необходимости

High Dynamic Range (HDR) расширяет диапазон яркости, увеличивая разницу между самыми светлыми и темными участками, делая изображение более реалистичной. Многие современные фильмы, игры и телевизоры уже поддерживают этот формат.

В то же время обычный контент в SDR может выглядеть хуже при включенном HDR, поэтому режим лучше активировать только для совместимых материалов.

5. Отключите фильтр синего света

Распространено мнение, что синий свет экрана нарушает циркадные ритмы, но исследование 2023 года не нашло "убедительных доказательств" его значительного влияния на сон.

При этом фильтры синего света заметно искажают цвета, придавая изображению желтоватый оттенок. Если вы не чувствительны к такому освещению, можно отключить функцию и наслаждаться более естественной картинкой.

Ранее эксперты назвали лучшие 65-дюймовые телевизоры, которые не стоят космических денег. Сегодня качественные 65‑дюймовые модели с 4K, HDR и игровыми функциями можно купить менее чем за 1000 долларов.

Эксперимент показал, насколько быстрее смартфон заряжаются в режиме полета. Популярный лайфхак работает, но эффект не такой заметный, как многие ожидают.

Вас также могут заинтересовать новости: