Эксперты назвали лучшие китайские смартфоны, которые можно купить вместо iPhone 17

В то время как iPhone 17 остается сбалансированным устройством с сильной экосистемой, в чистом "железе" конкуренты из Китая уже местами ушли вперед.

Несмотря на то что iPhone 17 получил заметные улучшения, включая 120 Гц дисплей в базовой версии, улучшенную камеру и увеличенное время работы батареи, эксперты отмечают, что ряд китайских флагманов уже предлагают более продвинутые характеристики "за свои деньги".

Издание SlashGear назвало пять лучших смартфонов из Китая, которые способны не просто конкурировать с iPhone 17, но и превосходить его в отдельных сценариях использования.

Oppo Find X9 Pro

Oppo делает акцент на фотографии широкого диапазона. Главная фишка Find X9 Pro – телескоп перископа на 200 МП, которая обеспечивает значительно более детализированный зум по сравнению с iPhone 17. Камера дополнена настройкой цвета Hasselblad и отдельным спектральным сенсором, который помогает сохранять стабильность цветов между разными модулями камер.

По автономности смартфон также заметно превосходит iPhone 17: батарея 7500 мАч позволяет работать до двух суток при умеренной нагрузке. Также поддерживается сверхбыстрая 80 Вт проводная зарядка, а базовая версия уже оснащена 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro выделяется сразу несколькими параметрами. Устройство оснащено кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7100 мАч, который заряжается до 100% меньше чем за 40 минут с помощью проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Экран – одна из ключевых особенностей. Пиковая яркость заявлена до 6000 нит, что делает устройство особенно удобным для использования на солнце. Также реализованы "умные" функции для снижения нагрузки на глаза. Камера включает впечатляющий 200 МП перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 отличается более компактным форм-фактором при сохранении флагманской начинки. Аппарат оснащен батареей на 6330 мАч, что почти вдвое больше, чем у iPhone 17, при этом сохраняется небольшой вес и удобство использования одной рукой.

Зарядка – одна из самых быстрых в классе: до 100 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии. Камера разработана совместно с брендом Leica и включает три 50 МП сенсора. Есть телеобъектив с 2.6x оптическим зумом, а также поддержка съемки видео в 8K при 30 FPS – в то время как iPhone 17 ограничен 4K.

Главный минус – программное обеспечение HyperOS, которое изначально содержит много предустановленных приложений и требует настройки.

OnePlus 15

OnePlus 15 позиционируется как "народный" флагман, предлагающий характеристики топового уровня. Смартфон получил 165 Гц дисплей, который обеспечивает максимально плавную анимацию интерфейса и высокую отзывчивость, особенно в играх.

Батарея здесь одна из самых больших среди флагманов – 7300 мАч. При этом девайс остается достаточно тонким, а полный цикл зарядка занимает всего 45 минут. Камера включает три 50 Мп сенсора с перископическим зумом 3.5x, поддерживается запись видео в 8K и 4K до 120 fps.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro делает ставку на продвинутые возможности съемки. В отличие от большинства конкурентов, 200-Мп сенсор установлен именно на телеобъективе, что обеспечивает рекордную детализацию при увеличении. Основная камера использует сенсор Sony с оптикой Zeiss и фирменным покрытием T, которое улучшает цветопередачу и снижает блики.

В целом, это камерофон, превосходящий iPhone 17 Pro, не говоря уже о базовом iPhone 17. Однако по времени автономной работы телефон лишь сопоставим с базовым iPhone 17, несмотря на значительно более емкий аккумулятор.

По слухам, базовая модель iPhone 18 выйдет позже обычного и ухудшится в характеристиках. Apple намерена использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы, при этом цена якобы останется прежней.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных телефонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах почти на 40% обходит iPhone 17 Pro Max.

