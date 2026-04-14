Вы делаете это слишком редко: как часто нужно перезагружать смартфон на самом деле

Даже если устройство работает нормально, со временем в системе накапливаются "мелкие ошибки", которые могут снижать скорость и увеличивать расход батареи.

Эксперты отмечают, что регулярная перезагрузка смартфона – один из самых простых способов поддерживать стабильную работу устройства. Перезапуск помогает устранить временные ошибки, сбросить зависшие процессы и улучшить производительность как на iPhone, так и на Android.

Даже если устройство работает нормально, со временем в системе накапливаются "мелкие ошибки", которые могут снижать скорость и увеличивать расход батареи, пишет BGR.

Как часто нужно перезагружать iPhone

Видео дня

Apple не устанавливает строгого графика перезагрузки айфонов, однако сама компания рекомендует использовать рестарт как первый шаг при любых сбоях в работе девайса.

По данным экспертов, оптимальной практикой считается перезагрузка iPhone примерно раз в неделю. Это помогает очистить оперативную память, закрыть фоновые процессы, а также устранить мелкие системные ошибки.

Если ваш iPhone начинает работать нестабильно – зависают приложения, ухудшается связь или быстрее разряжается батарейка – перезапуск стоит выполнить сразу.

Как часто нужно перезагружать Android

На Android-устройствах ситуация похожая, впрочем, есть нюанс: из-за более сложной экосистемы и оболочек производителей система может накапливать больше фоновых процессов.

Google не дает точных рекомендаций по частоте перезагрузки, но советует использовать рестарт как базовое решение при любых сбоях. В то же время некоторые производители, включая Samsung, рекомендуют делать перезагрузку регулярно – вплоть до ежедневной практики.

В среднем эксперты сходятся во мнении, что оптимально перезагружать Android-смартфон раз в 2-3 дня или хотя бы раз в неделю. Это помогает избежать лагов, зависаний и проблем с подключением.

