Вы делаете это слишком редко: как часто нужно перезагружать смартфон на самом деле

Эксперты отмечают, что регулярная перезагрузка смартфона – один из самых простых способов поддерживать стабильную работу устройства. Перезапуск помогает устранить временные ошибки, сбросить зависшие процессы и улучшить производительность как на iPhone, так и на Android.
Даже если устройство работает нормально, со временем в системе накапливаются "мелкие ошибки", которые могут снижать скорость и увеличивать расход батареи, пишет BGR.
Как часто нужно перезагружать iPhone
Apple не устанавливает строгого графика перезагрузки айфонов, однако сама компания рекомендует использовать рестарт как первый шаг при любых сбоях в работе девайса.
По данным экспертов, оптимальной практикой считается перезагрузка iPhone примерно раз в неделю. Это помогает очистить оперативную память, закрыть фоновые процессы, а также устранить мелкие системные ошибки.
Если ваш iPhone начинает работать нестабильно – зависают приложения, ухудшается связь или быстрее разряжается батарейка – перезапуск стоит выполнить сразу.
Как часто нужно перезагружать Android
На Android-устройствах ситуация похожая, впрочем, есть нюанс: из-за более сложной экосистемы и оболочек производителей система может накапливать больше фоновых процессов.
Google не дает точных рекомендаций по частоте перезагрузки, но советует использовать рестарт как базовое решение при любых сбоях. В то же время некоторые производители, включая Samsung, рекомендуют делать перезагрузку регулярно – вплоть до ежедневной практики.
В среднем эксперты сходятся во мнении, что оптимально перезагружать Android-смартфон раз в 2-3 дня или хотя бы раз в неделю. Это помогает избежать лагов, зависаний и проблем с подключением.
