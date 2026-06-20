Как правильно заряжать телефон: только такая последовательность полезна для батареи

Хотя разница кажется незначительной, правильная последовательность помогает дольше сохранять батарею в хорошем состоянии.

Эксперты часто рассказывают, как правильно заряжать смартфон и до какого процента нужно заряжать и разряжать аккумулятор. Однако есть еще одно важное правило, о котором мало кто задумывается – порядок подключения зарядного устройства.

И хотя разница кажется незначительной, правильная последовательность помогает дольше сохранять батарею в хорошем состоянии, пишет портал Ofeminin.pl.

Большинство производителей смартфонов рекомендуют сначала подключать зарядку к розетке – и только после этого вставлять кабель в телефон. Такой подход позволяет зарядному устройству стабилизировать ток до того, как он поступит в смартфон. Это снижает риск кратковременных скачков напряжения и импульсов тока, которые редко вызывают мгновенные проблемы.

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Эксперты успокаивают: одна ошибка не приведет к мгновенной поломке смартфона, но постоянная неправильная привычка теоретически может ускорить износ аккумулятора.

При отключении рекомендуется действовать наоборот – сначала вынуть кабель из телефона, а уже потом отключать зарядное устройство от сети.

Отдельно специалисты подчеркивают, что еще более важным фактором является качество используемых аксессуаров. Дешевые или несертифицированные зарядные устройства могут вызывать нестабильную подачу энергии, замедлять процесс зарядки, увеличивать нагрузку на аккумулятор и даже снижать общую производительность смартфона.

Оптимальным выбором остаются оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, которые соответствуют техническим требованиям производителя и обеспечивают безопасную зарядку. Также важно регулярно проверять состояние кабеля: поврежденный или изношенный провод может ухудшать качество зарядки и создавать дополнительные риски.

Хотя порядок подключения зарядки может казаться мелочью, специалисты подчеркивают, что правильные привычки действительно способны продлить срок службы аккумулятора смартфона.

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