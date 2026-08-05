Лубинец: 8,4 млн человек покинули Украину из-за агрессии России

Более половины из них в настоящее время находятся под временной защитой в странах Европейского Союза.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из-за российской агрессии за пределами Украины в настоящее время находятся более 8,4 миллиона украинцев. Об этом он написал в Telegram 4 августа.

"Более 8,4 миллиона наших граждан сегодня находятся за пределами Украины", – отметил Лубинец.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 5,7 миллиона украинцев выехали за границу после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. В то же время озвученная омбудсменом цифра охватывает весь период российской агрессии, продолжающейся с 2014 года.

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Последние данные Евростата свидетельствуют, что 4,38 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах Европейского Союза. Большинство из них составляют женщины и дети.

Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия. В этих трех странах проживают около 2,65 миллиона граждан Украины.

Защита украинцев в ЕС – последние новости

Как сообщал УНИАН, уже с 5 августа в Чехии не будут предоставлять статус временной защиты мужчинам призывного возраста из Украины. Ограничения были согласованы странами-членами Европейского Союза. Мужчинам в возрасте от 23 до 25 лет, находящимся в резерве, и лицам в возрасте от 25 до 60 лет, достигшим призывного возраста, запрещено покидать Украину.

Кроме того, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт призвал лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты в Европейском Союзе.

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