В 2018 году мир тихо изменился навсегда, но почти никто этого не заметил: что произошло

В 2018 году все изменилось и этот разрыв растет с каждым годом.

Каждое поколение до нынешнего росло в мире, где маленьких детей было больше, чем стариков. Так просто был устроен мир – и это было верно для всей планеты на протяжении всей письменной истории. А затем, тихо, без всякого объявления, это перестало быть правдой.

В 2018 году две линии пересеклись, и почти никто не почувствовал, как это произошло, пишет Space Daily. Авторы материала подчеркнули, что это скорее размышление над цифрами, чем советы о том, как следует реагировать той или иной стране или семье.

Данные здесь описывают глобальные закономерности, а закономерности такого масштаба мало что говорят отдельному человеку о его собственной жизни.

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Пересечение 2018 года и что на самом деле показывают цифры

Это утверждение легко сформулировать и трудно полностью осознать. ООН отмечает, что "в 2018 году – впервые в истории – людей в возрасте 65 лет и старше в мире стало больше, чем детей младше пяти лет".

Не впервые за столетие. Впервые вообще. Люди в возрасте 65 лет и старше сейчас являются самой быстрорастущей возрастной группой в мире, увеличившись с 5,5% населения планеты в 1974 году до 10,3% в 2024-м. Это составляет около 800 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше – больше, чем всё население Латинской Америки и Карибского бассейна.

Две медленные тенденции, пришедшие к одному моменту

Это не было единичным событием. Это были две долгие, медленные перемены, наконец встретившиеся. С одной стороны, люди стали жить намного дольше: во всём мире ожидаемая продолжительность жизни новорождённого выросла с 64,0 года в 1990 году до 73,3 в 2024-м.

С другой стороны, люди стали рожать гораздо меньше детей. Среднее число рождений на одну женщину в мире упало с 3,31 в 1990 году до 2,25 в 2024-м. А если вернуться в 1960-е, этот показатель был близок к четырём.

Причина не оспаривается. ООН формулирует это прямо: "практически каждая страна" сейчас видит рост доли пожилых людей, потому что люди живут дольше и рожают меньше детей. Здесь стоит обратить внимание на это слово – "практически": старение почти всеобщее, но не единообразное, и темпы резко различаются от места к месту.

Не стоит оно и на месте. Ли Цзюньхуа, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, заявил в публикации 2024 года, что "демографический ландшафт значительно изменился в последние годы".

Он добавил деталь, которую стоит держать в поле зрения: "в некоторых странах рождаемость сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее", и некоторые регионы с высокой рождаемостью тоже переживают более быстрое снижение, чем ожидалось.

Как выглядит мир, накренившийся в эту сторону

ООН ожидает, что доля людей в возрасте 65 лет и старше примерно снова удвоится – до 20,7% к 2074 году. К концу 2070-х число людей в возрасте 65 лет и старше, как ожидается, достигнет 2,2 миллиарда, превысив число детей младше 18 лет.

ООН называет более широкий сдвиг в сторону старения населения "в значительной степени необратимым" – это сильная формулировка, но стоящие за ней цифры упрямы.

Некоторые места уже живут в этом будущем. У Японии самая высокая доля среди всех стран, кроме Монако, – 29% её населения в возрасте 65 лет и старше (у Монако – 36%).

Повседневная жизнь незаметно организуется вокруг возрастного баланса общества: кто делает взносы в пенсионные системы, кто работает в больницах, решает ли город построить школу или дом престарелых. Сдвиньте баланс – и все эти вопросы сдвинутся разом.

Вопрос, на который ни у кого нет чёткого ответа

Вот здесь уверенность заканчивается. Мы знаем, где находимся. Мы не согласны в том, что из этого следует. Самая распространённая тревога – экономическая, и одну её версию высказывает Торстен Слок из Deutsche Bank, сформулировавший её как вопрос: "Ключевой вопрос для инвесторов в акции, ставки и кредит – способна ли мировая экономика обеспечить достаточный рост производительности, чтобы компенсировать эти демографические тенденции".

Проще говоря: сможет ли экономика стать достаточно эффективной, чтобы возместить меньшее число работников на одного пенсионера?

Это одна из формулировок, а не окончательный вердикт. Другие не убеждены, что тормозящий эффект реален. Работа экономистов Дарона Аджемоглу и Паскуаля Рестрепо обнаружила, что "в данных нет такой отрицательной связи" между старением и экономическим ростом, а если уж на то пошло – есть слегка положительная.

Они предполагают, что страны быстрее внедряют машины и автоматизацию, когда работников не хватает. Эффект оспаривается, а не очевиден.

Закономерность, державшаяся на протяжении всей письменной истории человечества, закончилась при нашей жизни, и большинство из нас так и не заметили года, когда это произошло. Данные могут ясно сказать нам об этом. Они не могут сказать, насколько сильно тревожиться и является ли постаревший мир более бедным или просто иным. На эти вопросы мы будем отвечать по ходу дела – в основном, проживая их.

Ранее УНИАН сообщал, что Земля начала нагреваться рекордными темпами.

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