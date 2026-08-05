Возле гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину с 'тревожными записками', – Politico

38-летнего мужчину подозревают в слежении за мерами безопасности накануне благотворительного ужина с участием президента США.

В США правоохранители задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба Trump National в Ранчо-Палос-Вердес (штат Калифорния), где должен был состояться благотворительный ужин с участием президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

По данным следствия, 38-летнего Жанина Джона Теле заметили федеральные агенты в штатском. Он якобы фотографировал и снимал на видео территорию, где велись приготовления к обеспечению безопасности перед визитом президента.

После задержания на парковке гольф-клуба правоохранители обнаружили у мужчины магазин на 16 патронов. Во время обыска его автомобиля также нашли заряженный пистолет и еще один заряженный магазин.

Видео дня

На следующий день детективы шерифа совместно с агентами ФБР провели обыск в доме подозреваемого в городе Дауни.

По информации правоохранителей, там изъяли дополнительное огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, два радиоустройства, а также несколько блокнотов с "тревожными заявлениями".

Дело передано в прокуратуру округа Лос-Анджелес. В то же время в полиции заявили, что не обнаружили признаков непосредственной угрозы для населения.

Трамп прибыл в Калифорнию на сбор средств

Несмотря на инцидент, благотворительное мероприятие в гольф-клубе Трампа прошло по плану. Президент США прибыл в Калифорнию для участия в ужине с членами Республиканского национального комитета.

В Белом доме заявили, что во время мероприятия Трамп намеревался "рассказать о своих достижениях жителям Калифорнии".

Ньюсом раскритиковал визит президента

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал поездку Трампа, заявив, что президент приехал собирать средства, в то время как пострадавшие от масштабных лесных пожаров до сих пор ожидают федеральной помощи.

Пресс-секретарь губернатора Тара Гальегос заявила:

"Калифорнийцы заслуживают президента, который сосредоточен на помощи семьям в восстановлении, а не на сборе денег для себя на своем поле для гольфа".

Сам Ньюсом выразил надежду, что визит Трампа все же поможет ускорить выделение федерального финансирования на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

Покушение на Трампа – последние новости

Ранее Израиль поделился с США разведывательными данными, раскрывающими новый план Ирана по убийству американского президента Дональда Трампа.

Сам Трамп, выступая перед журналистами в Анкаре, намекнул на угрозы своей жизни: "Они хотят устранить американского лидера – меня. Я есть в каждом списке".

На фоне этих новостей в Ираке объявили вознаграждение за убийство Трампа. 10 миллионов долларов обещают выплатить любому человеку, организации или учреждению, которое организует покушение на американского лидера.

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