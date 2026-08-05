На Samsung нашли способ вернуть до 10 ГБ памяти без удаления приложений

Главным помощником оказался системный инструмент Device Care, предустановленный на всех современных смартфонах Galaxy.

Нехватка свободной памяти – одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов. Однако пользователям Samsung Galaxy вовсе не обязательно удалять фотографии и приложения, чтобы освободить место.

Журналист Android Police рассказал, как ему удалось вернуть до 10 ГБ хранилища на своем Galaxy S21, воспользовавшись лишь встроенными возможностями системы.

Речь идет об инструменте Device Care ("Обслуживание устройства"), которое предустановлено на всех современных смартфонах Samsung Galaxy. Найти его можно в разделе "Настройки" → "Обслуживание устройства".

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В меню "Хранилище" система показывает, какие данные занимают память телефона, а также предлагает безопасные способы очистки. После анализа Device Care обнаружил:

старые аудиофайлы, которые давно не включились;

архивы в папке "Загрузки";

устаревшие скриншоты;

редко открываемые файлы;

невидимые резервные копии файлов.

Удаление всего этого позволило освободить 5 ГБ памяти, не затронув ни одного установленного приложения.

Еще больше свободного места удалось вернуть благодаря опции архивации приложений. Device Care определил, что на телефоне хранится почти 17 ГБ редко используемых программ.

Вместо полного удаления эксперт отправил в архив 40 приложений и вернул еще около 5 ГБ свободного пространства.

Главное преимущество архивирования заключается в том, что приложение не удаляется полностью. Samsung сохраняет данные пользователя и настройки, а удаляет лишь часть установочных файлов. Значок программы остается на главном экране и в списке приложений – при следующем запуске система автоматически восстановит ее.

Почему этот способ лучше обычного удаления

По словам автора, раньше для очистки памяти он пользовался приложением Files by Google и удалял ненужные программы целиком. Однако возможность архивировать приложения оказалась гораздо удобнее: она позволяет быстро освободить несколько гигабайт памяти без потери данных и необходимости заново настраивать программы.

Если на вашем смартфоне Samsung заканчивается свободное место, стоит сначала открыть Device Care и воспользоваться его рекомендациями. Как показывает практика, во многих случаях этого будет достаточно, чтобы вернуть несколько гигабайт памяти без удаления важных приложений.

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